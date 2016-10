Internet chýba už len v štátnych osobákoch

Cestovanie na dlhšie vzdialenosti sa bez vagónov s internetovým pripojením nezaobíde. Napriek tomu sa stále objavujú aj problémy, moderná technológia nie vždy funguje.

Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tvrdí, že v diaľkovej doprave je internet vo vozňoch dostupný vo výraznej väčšine spojení. Stále však existujú spojenia, kde pripojenie do internetu je možné len v 1. triede. Neplatí to však na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu. Vo vlakoch premávajúcich na tejto trase je pripojenie dostupné aj pre cestujúcich v druhej triede.

V druhej triede však cestujúci stále nemôžu využívať internetové pripojenie medzi Bratislavou a Banskou Bystricou spolu so Zvolenom a Košicami. Tam sa však predpokladá nástup nového prepravcu a situácia sa potom zrejme zlepší. Naopak, v medzištátnych vlakoch ZSSK zabezpečuje túto službu v spolupráci so svojimi partnermi a vo vlakoch medzi Budapešťou a Prahou alebo Žilinou a Prahou je internetové pripojenie dostupné aj pre cestujúcich v druhej triede.

"V regionálnej doprave je WiFi k dispozícii v 61 nových elektrických poschodových jednotkách, push-pulloch a dieselmotorových jednotkách získaných pomocou fondov Európskej únie (EÚ), ako aj vo vybraných modernizovaných a nových vozňoch z ďalších projektov EÚ,“ informoval tlačový odbor štátneho dopravcu ZSSK. Okrem toho je pripojenie dostupné aj vo vybraných regionálnych rýchlikoch.

Súkromný dopravca RegioJet ponúka internetové pripojenie vo všetkých svojich diaľkových vlakoch. "Aktuálne evidujeme na Slovensku denne na jeden vozeň v súprave približne 5 GB stiahnutých dát,“ povedal hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.

Niektorí cestujúci však majú skúsenosť s nefungujúcim pripojením. „Vlakmi cestujem často. Nie raz sa mi stalo, že internet nefungoval. Nestáva sa to však často,“ povedala Martina zo Spišskej Novej Vsi, ktorá cestuje tak štátnymi, ako aj súkromnými vlakmi.

Problémy s pripojením môžu podľa dopravcov nastať na miestach, kde ani mobilní operátori neposkytujú dostatočne silné pokrytie signálom. "Prístup do siete internet pre cestujúcu verejnosť je k dispozícii na tých miestach, kde je prístupný signál od mobilných operátorov. V tuneloch a na terénne náročných miestach, kde nie je dostupný signál od operátorov, nie je možný ani prístup do internetu. ZSSK využíva v riešení SIM karty od dvoch najväčších slovenských operátorov,“ informuje tlačový odbor ZSSK.

Rovnako situáciu vníma aj súkromný dopravca, ktorý prijíma signál na Slovensku až od troch operátorov. "Všetky vozne RegioJet (rovnako tak napríklad všetky autobusy RegioJet) sú vybavené sústavou vonkajších dráhových antén, ktoré prijímajú dátový signál kombinovane od viac operátorov (na Slovensku napríklad od troch operátorov) tak, aby príjem signálu bol vždy čo najsilnejší,“ hovorí Ondrůj.

Štátny dopravca priznáva, že internet v jeho vozňoch v niektorých prípadoch nefunguje. "ZSSK eviduje počet incidentov o nefunkčnosti WiFi vo vozňoch ZSSK. Túto štatistiku vedieme k počtu vozňov s WiFi, nie k počtu spojov, v ktorých bol daný vozeň v daný deň radený. Počty incidentov priemerne k počtu vozňov sú menšie ako 5 %,“ uvádza odbor komunikácie štátneho dopravcu.

Podľa súkromného dopravcu sa v žltých vlakoch na nedostupnosť internetu zákazníci nesťažujú. "Čo sa týka diaľkových vlakov na trati Bratislava – Košice a späť a Praha – Žilina – Košice (Zvolen), tak nemáme od zákazníkov negatívnu spätnú väzbu na fungovanie internetu,“ hovorí Ondrůj.

V prípade nefungujúceho pripojenia obaja dopravcovia odporúčajú cestujúcim obrátiť sa na sprievodcu. Ľudia, ktorí vo vlakoch používajú pripojenie na internet, by mali myslieť na to, že ide o otvorenú sieť. V takom prípade môže byť ich aktivita sledovaná treťou stranou. Používatelia by pre bezpečnosť vlastných údajov mali používať firewall a antivírus.