Brexitom je ohrozené aj Írsko

Ken Purcell z lobbystickej skupiny Right2Water by chcel, aby aj Írsko usporiadalo referendum o vystúpení z EÚ. „Potrebujeme nový systém,ktorý je na míle vzdialený od EÚ“, vysvetlil Purcell pre denník Die Zeit. Podľa nedávno zverejnených informácii musí Apple zaplatiť 13 miliárd eur ako daňový doplatok, ktorý Írsko nechce prijať napriek tomu, že EÚ k tomu tento americký koncern prinútila. V Írsku pritom majú aj ďalšie, vážnejšie problémy: vysokú nezamestnanosť, preplnené nemocnice a podobne.

Ďalším dôležitým faktorom bude,či sa Írsku podarí po odchode Británie z EÚ prilákať zahraničné spoločnosti na svoje územie. Vzhľadom na to, že po brexite bude Írsko jedinou anglicky hovoriacou krajinou únie, sú jeho šance celkom dobré. Jedno z najnižších daňových zaťažení firiem v rámci EÚ (12,5%) je jedným z najväčších lákadiel tejto zelenej krajiny.

Za posledných 20 rokov sa v Írsku usídlilo 700 amerických spoločností, ktoré zamestnávajú 130 000 ľudí a priniesli investície až vo výške 277 miliárd dolárov. Po brexite však pôjde o to, aby sa Írsko vyrovnalo s kolaterálnymi škodami, ktoré v krajine vyvolá odchod Británie. Žiadna iná krajina totiž s Britániou nehraničí a neutrpí viac ako Írsko. Podľa dát dublinského Economic and Social Research Institute (ESRI) pri poklese HDP v Británii o jedno percento, klesne HDP v Írsku automaticky o 0,3 percenta a dokonca aj nezamestnanosť poklesne o 0,2%.

Po brexite môže aj vzájomný obchod medzi týmito dvoma ostrovnými krajinami podľa ESRI klesnúť aj o 20%. V súčasnosti je Veľká Británia cieľovou destináciou až 16% všetkého írskeho exportu. Pre rok 2017 Írsko pôvodne očakávalo rast ekonomiky o 3,9 percenta, avšak pod vplyvom májového referenda už klesol tento odhad na 3,4 percenta.

V prípade, že by v budúcnosti došlo k opätovnému zavedeniu cla medzi Írskom a Severným Írskom, čo je pravdepodobný scenár vďaka obavám Britov z pokračujúcej neželanej imigrácie, nespôsobilo by to len rozhorčenie 30 000 osôb, ktoré medzi týmito susedmi denne dochádzajú za prácou, ale zásadným spôsobom by sa zdražil aj vzájomný obchod.

Najviac však bude brexitom zasiahnuté Severné Írsko. 56 percent jeho exportu smeruje do EÚ a podľa správy lokálnej vlády Severného Írska sa zníži HDP v dôsledku brexitu o tri percentá. Okrem toho po brexite príde Severné Írsko o 3,5 miliardy eur na subvenciách financovaných EÚ.