Štátne IC vlaky sú späť. Ako zareaguje súkromný RegioJet?

Súkromný prepravca však tvrdí, že ak sa štátne IC vlaky vrátia, z trate odíde. Štát by potom musel nahradiť aj chýbajúcu kapacitu žltých vlakov. Ministerstvo dopravy oficiálne oznámi obnovu premávky IC vlakov dnes, keď by malo tiež povedať, aká bude ďalšia stratégia po prípadnom odchode RegioJetu.

V súčasnosti platia cestujúci v špičke za cestu najrýchlejším vlakom z Bratislavy do Košíc od 21,50 eura. Pred príchodom súkromnej konkurencie v roku 2014 boli ceny od 20 do 24 eur. RegioJet síce po svojom nástupe zaviedol základné cestovné na úrovni 9 eur, cenu však podľa očakávaní neudržal. Kto cestuje skoro ráno, zaplatí od 12,10 eura, väčšina ľudí má však záujem cestovať popoludní, keď sú ceny často vyše 20 eur. Alternatívou je teraz jedine štátny rýchlik, kde je cena 18,76 eura. Štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dala do rýchlikov pôvodné IC vozne, čím sa zvýšila kvalita cestovania. Zároveň to však znamená, že na obnovu IC vlakov bude treba ďalšie súpravy, lebo cestujúcich rýchlo pribúda.

Štátny dopravca vlani prepravil 57,3 milióna cestujúcich, čo predstavovalo medziročný nárast o 21 percent. Až 42,9 percenta cestujúcich využívalo bezplatné cestovanie pre študentov a dôchodcov. Bezplatné cestovanie zaviedla vláda v novembri 2014 a malo byť aj reakciou na príchod RegioJetu. Bezplatné cestovanie pre študentov do 26 rokov teraz zvažuje Európska komisia zaviesť v celej EÚ.

Začne sa opäť cenová vojna?

Z pohľadu štátnych železníc bol príchod konkurencie devastačný. Štát musel znížiť v už aj tak stratových IC vlakoch cenu na 12,90 eura. Súkromník predával cestovné lístky na vyťažené spoje za 13,30 eura. ZSSK v záujme znižovania straty najprv zredukovala spoje v marci 2015 zo 45 párov týždenne na 21 párov. O ďalší rok IC vlaky skončili. Ak RegioJet z trate neodíde, pravdepodobne bude musieť opäť prehodnotiť svoje ceny.

„Zavedenie IC vlakov nie je politická, ale čisto ekonomická otázka. ZSSK je dominantný dopravca a také vlaky si musia na svoju prevádzku zarobiť. Nesmú podnákladovými cenami vytláčať ostatných dopravcov a nemôžu byť ani dotované, pretože nezaisťujú základnú dopravnú obslužnosť. Veríme, že nikto nebude politicky presadzovať riešenie, ktoré by znamenalo porušenie zákonov a poškodzovanie podnikania iných firiem," povedal Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet. Podľa neho RegioJet nemôže brániť ZSSK zodpovedne a ziskovo podnikať.

„Pokiaľ by ale štát dopustil alebo dokonca nariadil ZSSK postup, ktorý povedie k poškodzovaniu podnikania RegioJetu a ďalších dopravcov, ktorí si musia na svoju prevádzku zarábať, v takom prípade RegioJet z trasy Bratislava – Košice odíde,“ dodal Ondrůj. Hovorca tvrdí, že je zvláštne, že zavedenie IC vlakov presadzuje predseda slovenského parlamentu Andrej Danko (SNS) a nie samotná ZSSK. O obnove premávky IC vlakov hovorila SNS od vzniku koalície a opatrenie sa napokon dostalo aj do programového vyhlásenia vlády.

RegioJet obviňoval ZSSK z podnákladovej ceny lístok na IC vlaky. Krátko pred oznámením konca prevádzky prémiových štátnych vlakov ohlásil odchod z trate medzi Bratislavou a Košicami. Súkromník podal podnet na Protimonopolný úrad a zároveň pripravoval žalobu, v ktorej chcel žiadať náhradu škody, ktorú odhadoval v desiatkach miliónov eur.

Štátne IC vlaky napokon skončili

Ministerstvo dopravy však nakoniec pod vedením bývalého šéfa rezortu Jána Počiatka (Smer) vzdalo cenovú vojnu a uvoľnil miesto konkurencii. „Ekonomická kondícia InterCity vlakov sa tri roky systematicky zlepšovala, stratu sme každoročne radikálne znižovali. Po príchode konkurencie počet cestujúcich klesol. Nedokážeme tak dostať tieto vlaky do kladných čísiel“ uviedol ešte v decembri 2015 Pavol Gábor, vtedajší generálny riaditeľ ZSSK.

IC vlaky jazdili na trase medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu. Ako komerčný projekt ich prevádzka nemohla byť dotovaná zo štátneho rozpočtu ako v prípade bežných rýchlikov štátneho dopravcu. Štát však nedokázal zmazať ich stratu vo výške 1,2 milióna eur ročne. Ešte v roku 2013 pritom štátne IC vlaky odviezli 690-tisíc ľudí a jazdili obsadené na 70 až 75 percent. V tom istom roku nedotované vlaky dosiahli stratu 2,8 milióna eur.

Návrat IC vlakov však zvýši kapacitu vlakov, a tým aj možnosť cestovať. V januári tohto roku RegioJet sľuboval zvýšenie kapacity, ktorá by pokryla výpadok štátnych vlakov. Namiesto súprav so šiestimi vagónmi chcel zaviesť súpravy s 13 vozňami. Plán mu však neumožnili Železnice Slovenskej republiky, ktoré ako správca koľají nedovolili zaviesť také dlhé súpravy vo vybraných časoch. Problém s dĺžkou nástupišťa bol najmä na hlavnej stanici v Bratislave. Nakoniec RegioJet jazdí len s desiatimi vagónmi, z ktorých odstránil reštauračný vozeň. Kapacita žltých vlakov však najmä v špičkách nestačí. Žlté vlaky sú v špičkách vypredané aj týždeň dopredu. Cestujúcim často neostáva iné, ako využiť pomalší dotovaný rýchlik.