Ponuka pre zamestnancov štátu: učiteľom nula, ostatným 23 eur

Navrhli to zástupcovia vlády na pondelkovom druhom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.

Suma 23 eur by podľa nej zodpovedala 3-percentnému zvýšeniu vychádzajúcemu z priemernej mzdy v štátnej a verejnej službe. Odborári podľa hovorkyne KOZ akceptujú, že sa zvýšenie platov nebude týkať učiteľov, avšak nesúhlasia ani so zvýšením platov o pevnú sumu, ani s 3-percentným nárastom platov. KOZ pritom pôvodne navrhovala, aby sa platy v štátnej a verejnej službe zvýšili o 10 %. V súčasnosti KOZ podľa Nemethovej požaduje, aby sa zárobky v štátnej a verejnej službe zvýšili percentuálne, a to o viac ako navrhované 3 %. Ďalšie kolo rokovaní o kolektívnych zmluvách pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe by sa podľa nej malo uskutočniť v najbližších dňoch.

Už počas prvého kola rokovaní o kolektívnych zmluvách, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v pondelok, sa vyjednávači dohodli na zachovaní už v súčasnosti platných benefitov pre štátnu a verejnú službu. Pracovný čas tak bude aj naďalej skrátený na 37,5 hodiny a dovolenka sa zvýši na 5 týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov, budú mať aj naďalej nárok na šesť týždňov dovolenky.

Platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe sa o pevnú sumu zvyšovali už v roku 2014. Išlo vtedy o nárast hrubých zárobkov o 16 eur. V roku 2015 platy v štátnej a verejnej službe stúpli dvakrát, a to o 1,5 % od januára a o 1 % od júla. Od začiatku tohto roka išli platy štátnych a verejných zamestnancov nahor o 4 %.