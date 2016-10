V banke ľudia kapitál neotočia

Branislav Toma, Pravda |

Kto chce zhodnotiť úspory, do banky by chodiť nemal. Doba núti ľudí zhodnocovať kapitál inak, napríklad podnikaním či investovaním, napríklad do realít či rôznych fondov. Ak niekto peniaze nechá ležať v banke, nezarobí takmer nič.