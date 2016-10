Štátne IC vlaky sa vrátia v decembri, pôjdu štyri súpravy denne

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) obnoví prevádzku komerčných InterCity (IC) vlakov medzi Bratislavou a Košicami od nového grafikonu vlakovej dopravy v nedeľu 11. decembra tohto roku. Denne budú na hlavnej domácej železničnej trati premávať štyri súpravy, pričom dva vlaky pôjdu z Bratislavy do Košíc a dva opačným smerom.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd) si myslí, že zrušenie IC vlakov začiatkom tohto roka nebolo správne.

„Pokúsime sa dostať ich naspäť do prevádzky a do obľuby občanov, ktorí tieto vlaky budú využívať. Vlakové súpravy budú premávať štyrikrát denne, dva z Bratislavy do Košíc a z Košíc do Bratislavy. Predpokladáme, že verejnosť túto našu iniciatívu prijme a bude ju využívať, lebo o to nám ide. V konečnom dôsledku vieme tie časové priestory zaplniť, aby tento vlak s obľubou používali občania,“ priblížil Érsek v utorok na tlačovej besede vo vlaku na Hlavnej stanici v Bratislave.

Očakáva, že prevádzka IC vlakov na rozdiel od minulosti nebude stratová. „Vlaky musia mať určitý nábeh. Bude to jeden z najrýchlejších vlakov z Bratislavy do Košíc. Myslíme si, že to bude mať opodstatnenie a po nástupných mesiacoch si ho občania obľúbia,“ dodal minister. Potvrdil, že obnova IC vlakov je politické aj ekonomické rozhodnutie, ale najdôležitejšie je podľa neho to, že ľudia majú o ne záujem.

Expresné vlaky by podľa ZSSK mali zvládnuť cestu medzi západom a východom Slovenska predbežne za štyri hodiny a 45 minút a na tejto trati by mali predstavovať najrýchlejšie železničné spojenie. Súprava bude pozostávať z piatich vozňov, cestujúci budú mať v nej k dispozícii 247 miest a vlaky budú, ako v minulosti, povinne miestenkové. Železničiari očakávajú, že prevádzka IC vlakov bude zisková v priebehu troch, štyroch rokov.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky ZSSK Patrik Horný povedal, že na trhu vidieť veľký záujem o rýchle spojenie. „Náš produkt sme koncipovali tak, aby sme vymysleli nový prístup, aby sme našli väčšiu rýchlosť, nové cieľové skupiny, a tým celý model tohto vlaku urobili čo najskôr ekonomicky prínosným pre našu firmu. Chceme ísť do oblastí, ktoré podporia mobilitua pomôžu sa nám profilovať ako moderná firma, ktorá slúži zákazníkom a cestujúcim,“ uviedol.

Ekonomický riaditeľ si nemyslí, že strata IC vlakov bude po obnove taká ako v minulosti. V posledných rokoch prevádzky sa znížila na 1,2 mil. eur. O niekoľko rokov by mali IC vlaky fungovať bez straty. „Našli sme aj technický koncept postavený na ľahších vlakoch. Chceme tým lepšie, efektívnejšie využívať obehové možnosti týchto súprav. Ako konkurencia ukázala, naši cestujúci sú ochotní za čas, ktorý ušetria, zaplatiť peniaze. Cenová hladina je iná ako v minulosti,“ priblížil Horný.

IC vlaky prestali premávať 17. januára tohto roka. Boli dlhodobo stratové a prišli o časť cestujúcich po príchode súkromného dopravcu RegioJet na trať Bratislava – Košice, ale aj po zavedení bezplatnej železničnej prepravy pre študentov a dôchodcov v závere roku 2014. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo obnoviť IC vlaky na základe štúdie Výskumného ústavu dopravného, a. s. v Žiline. Ten komplexne posudzoval dopravný potenciál na tejto trati, ako aj rôzne ekonomické modely fungovania. Aj na základe výsledkov tejto štúdie ZSSK pripravuje súbor opatrení na zefektívnenie fungovania dopravy na tejto trati a zároveň zatraktívnenie svojej komerčnej ponuky pre cestujúcich. „Úlohou, ktorú odo mňa manažéri ZSSK dostali, je jednoznačne dostať v dohľadnom horizonte tento produkt do zisku,“ vyhlásil Érsek. Prehodnotenie obnovenia prevádzky týchto vlakov je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, tento návrh presadila Slovenská národná strana.

RegioJet považuje za hlavnú prekážku v normálnom podnikaní komerčných vlakov na trase Bratislava – Košice a späť bezplatnú prepravu v dotovaných vlakoch. „To je hlavná príčina, prečo nemôže vedľa seba so ziskom na tejto trase fungovať viac komerčných vlakov a dopravcov a súťažiť vo férovom konkurenčnom boji kvalitou služieb o priazeň zákazníka,“ upozornil hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj. Cestovné zadarmo podľa spoločnosti zničilo trh a viedlo i k zrušeniu IC vlakov ZSSK bývalým ministrom dopravy Jánom Počiatkom.

„Štát namiesto toho, aby toto vyriešil, vracia politickým nariadením do hry späť vlaky, ktoré za celú existenciu nikdy neboli v zisku,“ dodal Ondrůj. Štát sa podľa neho na Slovensku politickými krokmi snaží obmedziť konkurenciu a lepšie služby na železnici, čo ho výrazne posúva mimo platných pravidiel v Európskej únii. „Pokiaľ by štát dopustil alebo dokonca nariadil ZSSK postup, ktorý povedie k poškodzovaniu podnikania RegioJetu a ďalších dopravcov, ktorí si musí na svoju prevádzku zarobiť, v takom prípade RegioJet z trasy Bratislava – Košice odíde,“ poznamenal Ondrůj. Prípadný odchod RegioJetu podľa neho povedie k zhoršeniu služieb, obnoveniu monopolu ZSSK a následne k zdraženiu cestovného.