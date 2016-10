Rozpočet štátu má rátať s dvojmiliardovým schodkom

SITA |

Štát by mal v budúcom roku hospodáriť so schodkom 2,017 mld. eur. Vyplýva to zo stanoviska Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) k novému zneniu návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktoré by mal v stredu predložiť minister financií Peter Kažimír na rokovanie vládneho kabinetu.