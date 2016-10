Nemeckého vicekancelára sfúkli za kritiku Deutsche Bank

Gabriel v nedeľu povedal, že banka obviňuje zo svojich terajších problémov špekulantov, a pritom svoje podnikanie sama založila do značnej miery na špekuláciách. Zákonodarcovia z konzervatívneho bloku kancelárky Angely Merkelovej povedali, že člen vlády má najväčšiu nemeckú banku podporovať, nie jej priťažiť v čase, keď prechádza zložitým obdobím. Akcie banky sa medzitým na trhu ďalej zotavovali.

„Nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať, (keď som počul) že banka, ktorá zo špekulácií urobila svoj podnikateľský model, teraz hovorí, že je obeťou špekulantov,“ povedal Gabriel novinárom.

Akcie banky sa minulý týždeň dostali pod silný tlak a postupne klesli na rekordné minimá. Banke hrozí, že bude musieť zaplatiť americkej vláde mnohomiliardovú pokutu kvôli spornému predaju hypotekárnych cenných papierov pred rokom 2008. Problémy Deutsche Bank vyvolali obavy z európskej bankovej a finančnej krízy.

Popredný člen bavorskej CSU Hans Michelbach označil Gabrielove slová za kontraproduktívne. „Vašou úlohou ako ministra hospodárstva je podporovať Nemecko ako miesta pre podnikanie, nie ohovárať jednotlivých účastníkov trhu,“ povedal poslanec denníku Handelsblatt. Pokiaľ má nemecká ekonomika naplno využiť svoj potenciál, potrebuje k tomu Deutsche Bank s jej približne 100 000 zames­tnancami. „Je preto nepochopiteľné, ako sa mohol pán Gabriel nechať tak uniesť,“ povedal Michelbach.

Gabriel síce povedal, že má starosť o ľudí, ktorí v banke pracujú, jeho politickí súperi ho ale obvinili z politikárčenia. „Nemám starosť len o zamestnancov, ale aj o celú nemeckú ekonomiku,“ citovala agentúra Reuters ekonomického experta konzervatívneho bloku v Spolkovom sneme Joachima Pfeiffer.

Poslanec CDU Michael Fuchs listu Passauer Neue Presse povedal, že útočiť na banku, ktorá prechádza ťažkým obdobím, nie je chytré, ale lacné. „Minister hospodárstva zneužíva svoj úradu na stranícke politikárčenie,“ uviedol zákonodarca.

Nemecká vláda dala najavo, že s finančnou pomocou banke nepočíta. Záchrana Deutsche Bank, ktorá ako jediná v Nemecku udržuje rozsiahle globálne obchodné aktivity, by bola medzi Nemcami pred voľbami nepopulárna. Prieskum agentúry Emnid pre týždenník Focus ukázal, že proti štátnej pomoci banke je 69 percent opýtaných.

Akcie Deutsche Bank počas piatku prudko oživili a tento týždeň ďalej výrazne spevňujú. V utorok ich kurz vystúpil o takmer tri percentá na dvojtýždňové maximum, obchodovanie na frankfurtskej burze nakoniec akcie uzavreli rastom o 1,5 percenta na 11,75 eura.

K rastu akcií prispela správa nemeckého denníka Platow Brief, podľa ktorej Deutsche Bank dúfa, že do konca októbra urovná spor okolo hypotekárnych cenných papierov v USA za štyri až päť miliárd dolárov. Americké ministerstvo spravodlivosti pritom v septembri vznieslo požiadavku až na 14 miliárd dolárov. Zdroj agentúry AFP v piatok uviedol, že obe stany rokujú o sume 5,4 miliardy dolárov a že sa blížia urovnanie sporu. Platow Brief v utorok bez spresnenia zdrojov tiež uviedol, že Deutsche Bank uvažuje o zrušení bonusov a o zvýšení kapitálu.