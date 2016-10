IC vlaky: Konkurencia ceny nezníži

RegioJet teraz na danej trati vozí ľudí v špičke pri cene cez 20 eur a za podobnú cenu budú od 11. decembra aj štátne IC vlaky, ktoré sa na hlavnú trať vracajú po 11-mesačnej pauze. Keď pred dvoma rokmi, naopak, RegioJet doplnil štátne IC vlaky, dal úvodnú cenu 9 eur. Štátne najrýchlejšie vlaky vtedy zlacneli z 20 až 24 eur na 12,90 eura.

Mnohí tvrdili, že išlo o podnákladové vojny a rozpútaná cenová vojna nikam neviedla. Napokon štátne vlaky z trhu na čas odišli a RegioJet zdvihol ceny, aby nebol stratový. Teraz však po návrate štátnych IC vlakov súkromník tvrdí, že ak mu ubudnú cestujúci, z trhu odíde.

Pokojne sa však môže stať, že zostane, keďže štát sa nemieni púšťať do cenovej vojny a cestujúcich rýchlo pribúda, a tak je možné, že na trhu sa uživia obaja hráči. Konkurencia je v prospech zákazníka, keďže spravidla prináša zlepšovanie služieb.

Štátne IC vlaky budú vraj rýchlejšie a komfortnejšie a len o málo drahšie ako súčasné rýchliky. "Ceny by mali byť flexibilné a mali by byť vyššie približne o 10 až 15 percent ako majú súčasné rýchliky na rovnakej trase,“ povedal Patrik Horný, ekonomický riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Aktuálne plná výška cestovného rýchlikom medzi dvoma slovenskými najväčšími mestami dosahuje sumu 18,76 eura. Cestovné v IC vlakoch po novom tak určite prekročí hodnotu 20 eur. RegioJet po poslednom zdražovaní vozí v špičke ľudí na tej iste trase od 21,50 eura.

Mimo najobľúbenejších časov najlacnejší lístok stojí 12,10 eura, ide najmä o spoje idúce skoro ráno. Pri najvyužívanejších spojoch sú už teraz ceny rovnaké a dokonca v niektorých prípadoch aj vyššie ako pred štartom súťaže v roku 2014.

Napriek tomu však štát neočakáva, že od začiatku pôjde pri IC vlakoch o ziskový projekt. Bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer) 17. januára tohto roku ukončil prevádzku IC vlakov práve pre stratu, ktorú sa nepodarilo znížiť pod 1,2 milióna eur.

"Pokúsime sa dostať ich naspäť do prevádzky a do obľuby občanov, ktorí tieto vlaky budú využívať. Vlakové súpravy budú premávať štyrikrát denne, dve z Bratislavy do Košíc a z Košíc do Bratislavy. Predpokladáme, že verejnosť túto našu iniciatívu prijme a bude ju využívať, lebo o to nám ide,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Dva páry vlakov jazdili aj pred zrušením. Pred redukciou spojov v roku 2015 však bolo IC vlakov ešte o polovicu viac. Minister zároveň dodal, že manažéri štátneho dopravcu od neho dostali za úlohu dostať IC vlaky v dohľadnom horizonte do zisku.

„V tomto momente neinvestujeme, pretože nekupujeme žiadne nové vlaky. Po roku budeme mať dokonca prevádzkový zisk. Pod tým je však celkový hospodársky výsledok, ktorý môže byť negatívny. Pôjde však o menej ako 1,2 milióna eur,“ povedal Horný.

V januári pred koncom prevádzky IC vlakov jazdili tieto vlaky medzi Bratislavou a Košicami za 12,90. Týždenne štátny dopravca vypravil 21 párov vlakov. Po novom chce ZSSK šetriť okrem vyššej ceny a nižším počtom spojení aj ľahšími vlakmi, ktoré už spoločnosť má.

"Spotrebujú menej energie a pôjdeme rýchlejšie,“ dodal Horný. Podľa jeho slov štátny dopravca má niekoľko vlakov, ktoré dokážu ísť rýchlosťou 160 km/h a tie použije práve v IC vlakoch.

Celú trasu z východu na západ krajiny a naopak majú štátne IC vlaky zvládnuť za 4 hodiny a 45 minút, čo z nich urobí najrýchlejšie spojenie. Vlaky však budú zastavovať len v Trnave, Žiline, Poprade a v Kysaku. RegioJet má viac zastávok, a tak jeho IC vlaky idú o 20 minút dlhšie.

Súkromný dopravca RegioJet však poukazuje na to, že kvôli bezplatnému cestovaniu v rýchlikoch pre študentov a dôchodcov na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami nie je priestor pre dvoch dopravcov ponúkajúcich podobný produkt.

"Štát nerieši a nevyriešil hlavný problém, ktorý je prekážkou v normálnom podnikaní komerčných vlakov IC na trase Bratislava – Košice a späť, ktorým je cestovné zadarmo v dotovaných rýchlikoch pre až 50 % zákazníkov,“ informuje v stanovisku hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Štátny dopravca vlani prepravil 57,3 milióna cestujúcich, čo predstavovalo medziročný nárast o 21 percent. Až 42,9 percenta cestujúcich využívalo bezplatné cestovanie pre študentov a dôchodcov. Na zrušenie bezplatného cestovania nie je politická vôľa vo väčšine politických strán. Opätovné zavedenie IC vlakov môže znamenať koniec prevádzky žltých vlakov.

"Budeme situáciu vyhodnocovať hlavne z hľadiska vývoja ekonomiky a obsadenosti a následne sa rozhodneme o ďalšom postupe. Prípadný odchod RegioJetu z tejto trasy povedie k zhoršeniu služieb pre zákazníkov, obnoveniu monopolu ZSSK a následne k zdraženiu cestovného,“ dodáva Ondrůj.

RegioJet už raz koncom minulého roka oznámil, že s prevádzkou svojich žltých vlakov končí. Zároveň pripravoval žalobu na štát, v ktorej podľa jeho odhadov mohol získať niekoľko desiatok miliónov eur. Vyčítal štátu, že krížovo dotuje stratové IC vlaky. RegioJet vtedy zostal až po tom, čo sa z trate stiahol štát.

Minister dopravy Érsek priznáva, že obnovenie prevádzky stratových vlakov je čiastočne politická a čiastočne ekonomická záležitosť. Už pri tvorbe programu súčasnej koalície návrat IC vlakov požadovala SNS.