Wizz Air otvorí novú leteckú linku z Bratislavy do Kyjeva

Riaditeľka komunikácie spoločnosti Wizz Air Tamara Vallois informovala, že za menej ako rok oznámili prevádzku tretieho leteckého spojenia z hlavného mesta Slovenska.

„Veríme, že našu linku do Kyjeva uvítajú rovnako obchodní cestujúci ako aj turisti,“ uviedla. Vallois očakáva, že nové letecké spojenie Slovenska s Ukrajinou napomôže k rozvoju obchodných stykov, ale aj cestovného ruchu a priláka do Bratislavy viac návštevníkov.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík pripomenul, že letecké spojenie z bratislavského letiska do Kyjeva a späť sa obnovuje po troch rokoch. „Po ukončení prevádzkovania letov spoločnosťou Air Onix na uvedenej trase v decembri 2013 sme si boli vedomí toho, že Bratislava potrebuje mať priame letecké spojenie s hlavným mestom susediacej Ukrajiny,“ priblížil Trhlík. „Sme radi, že sa nám podarilo v rámci rokovaní dohodnúť spoluprácu so spoločnosťou Wizz Air, ktorá ponúkne slovenským cestujúcim spojenie s Kyjevom dvakrát týždenne,“ dodal šéf bratislavského letiska.

Wizz Air začal prevádzkovať svoju prvú pravidelnú linku z Bratislavy v marci tohto roka do macedónskeho Skopje. Aerolínie už skôr oznámili aj otvorenie linky zo slovenskej metropoly do Tuzly v Bosne a Hercegovine, a to od marca budúceho roka. Po sprevádzkovaní linky do Kyjeva pôjde o tretie priame letecké spojenie spoločnosti z Bratislavy v priebehu jedného roka.

Spoločnosť Wizz Air so sídlom v Budapešti v súčasnosti prevádzkuje vyše 450 leteckých spojení z 25 základní a spája 129 destinácií v 38 krajinách. Firma prevádzkuje flotilu 73 Airbusov A320 a A321. Wizz Air na Slovensku prevádzkuje tri pravidelné linky zo základne v Košiciach na letiská Londýn (Luton), Bristol a Doncaster (Sheffield). Z Popradu zabezpečuje lety do Londýna (Lutonu) a z Bratislavy do macedónskeho Skopje.