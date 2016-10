Rezort hospodárstva dá najviac na výskum a inovácie

V medziročnom porovnaní by si tak mal rezort hospodárstva polepšiť o necelých 9,5 mil. eur. Výdavky ministerstva budú smerovať do reštrukturalizácie priemyselných odvetví, podpory podnikania, podpory investičných projektov, inovácii, do výskumu a na administratívu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, ktorý v stredu schválila vláda.

Najviac prostriedkov pôjde do výskumu a inovácii, a to bezmála 100 mil. eur. Tieto financie pochádzajú z operačného programu, čiže ide o eurofondy. „Prostriedky sú určené najmä na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, podporu podnikania prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve, podporu zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov,“ píše sa v návrhu rozpočtu.

Zhruba 66 mil. eur z kapitoly ministerstva hospodárstva bude určených na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví. Výdavky v tejto oblasti sú smerované do oblasti uhoľného baníctva na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch. V oblasti rudného baníctva sú výdavky určené na technické práce na útlm a na zákonné sociálne náklady. Výdavky ďalej smerujú na zabezpečovanie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov. Najviac z týchto financií v objeme zhruba 64 mil. eur však zhltne odvod do Národného jadrového fondu.

Na podporu investičných projektov je vyčlenených 45 mil. eur. „V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 rastú o 40,6 mil. eur najmä z dôvodu nárastu výdavkov na investičné projekty,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Na podporu podnikania by malo ísť v budúcom roku päť miliónov eur, a to na podporu startupov, administráciu podporných schém a programov, podporu inovačných projektov a akčný plán znižovania administratívneho bremena. Na samotnú administráciu by malo ministerstvo minúť vyše 37 mil. eur.