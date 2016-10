Merkelová Britom: Bez voľného pohybu osôb nebude prístup na trh EÚ

V prejave pred nemeckými exportérmi kancelárka v stredu povedala, že ak by sa umožnila výnimka pre jednu krajinu „viedlo by to k mimoriadne zložitej situácii“ v Európskej únii. Merkelová zdôraznila, že „úplný prístup na spoločný trh je spojený a neoddeliteľne zviazaný s akceptovaním štyroch základných slobôd a tie zahŕňajú slobodný pohyb ľudí.“

Európska únia by sa rozpadla, ak by sa vzdala princípu voľného pohybu občanov, povedal v utorok europoslanec Guy Verhofstadt, ktorý má v mene Európskeho parlamentu viesť rokovania o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. Verhofstadt vyhlásil, že princípy voľného pohybu tovarov, kapitálu, služieb a ľudí sa nemôžu zmierniť.

Británia chce obmedziť imigráciu občanov krajín EÚ, ale ponechať si prístup na spoločný európsky bezcolný trh. EÚ však dlhodobo trvá na tom, že Británia nemôže byť súčasťou spoločného trhu, ak obmedzí pohyb pracovníkov z EÚ.