Bývalý nemecký minister financií bude radiť banke

Bývalý nemecký minister financií Peer Steinbrück bude poradcom bankového domu ING.

Nie je to prvý prípad, keď vrcholový politik odišiel robiť pre veľké spoločnosti. Bývalý prezident Európskej komisie José Manuel Barroso sa zamestnal v investičnej banke Goldman Sachs. Bývalá viceprezidentka EK Neelie Kroesová sa zase zamestnala v alternatívnej taxislužbe Uber.Steinbrück často kritizoval finančné inštitúcie za to, že pre ich rizikové a nezodpovedné správanie vznikla finančná kríza, ktorá priniesla rast nezamestnanosti a ťažko dopadla na životy mnohých bežných ľudí. Bývalý minister však hovorí, že jeho rozhodnutie nie je v rozpore s jeho postojmi. Ako uviedol, po prvé ING-Diba má dlhú sociálnodemokra­tickú tradíciu – v roku 1965 ju spoluzaložil Georg Leber ako banku pre zhodnocovanie majetku pracujúcej triedy. A po druhé táto banka podľa neho nebola zapletená do žiadnych manipulácií je „veľmi konzervatívna s vysokou averziou voči riziku“.

Budúci poradca vedenia banky sa vyjadril aj k súčasnej situácii okolo najväčšieho nemeckého finančného domu Deutsche Bank. Tá je v súčasnosti vo veľkých problémoch, pretože americké ministerstvo spravodlivosti ju obvinilo z vysoko rizikového obchodovania s nekrytými hypotékami a ďalšími finančnými derivátmi, ktoré vlastne boli príčinou vzniku finančnej krízy. Americké úrady teraz od banky požadujú odškodnenie vyše päť miliárd dolárov.

Podľa Steinbrücka mala vláda počas finančnej krízy prinútiť banku, aby prijala štátnu pomoc. Takáto „nútená kapitalizácia“ by bola podľa neho prijateľná. S jeho nápadom však banky ani lobistické skupiny nesúhlasili a vyvolali takú paniku, ako by chcel banku znárodniť. „V anglo-americkom kapitalizme je takéto čiastočné znárodnenie bežné. Pozrite sa na prípady bánk Northern Rock či Royal Bank of Scotland.“