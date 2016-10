Sociálna poisťovňa dostane od štátu pol miliardy eur

SITA |

Sociálna poisťovňa (SP) by mala budúci rok ukončiť s prebytkom 554 mil. eur. Poisťovňa by pritom mala v budúcom roku dostať zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 547,6 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017, ktorý už schválila vláda.