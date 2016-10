Podľa uvedených zdrojov chce Sanan Optoelectronics predložiť ponuku na prevzatie Osramu do polovice októbra. Ponuka by vraj mohla predstavovať približne 70 eur za akciu, čo by celý podnik ohodnotilo asi na 7,2 miliardy eur, napísala agentúra Reuters.

Akcie spoločnosti Osram uzavreli štvrtkové obchodovanie na frankfurtskej burze s viac ako desaťpercentným nárastom na približne 60 eurách. Hovorca podniku sa k správe časopisu Wirtschaftswoche odmietol vyjadriť.