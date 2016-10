Zdravotné odvody možno nebudú mať strop, dotkne sa to 15-tisíc ľudí

Ako informoval v piatok rezort zdravotníctva, podľa informácií zo zdravotných poisťovní sa toto opatrenie dotkne asi 15 tisíc ľudí na Slovensku. Ministerstvo pritom upozornilo, že rovnaké opatrenie zaviedla v minulosti aj susedná Česká republika. V súčasnosti sa zdravotné odvody platia najviac z mesačnej sumy 4 290 eur, čo je 5-násobkom priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Ak by rezort zdravotníctva strop na platenie odvodov nezrušil, tak by sa maximálny vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov na rok 2017 zvýšil na 4 415 eur.

Finančné prostriedky získané zo zrušenia stropu na platenie zdravotných odvodov chce ministerstvo použiť na systematickú obnovu slovenských nemocníc. Na tento účel plánuje vynaložiť každoročne 50 až 70 miliónov eur. „Tieto finančné prostriedky budú použité na obnovu technického vybavenia ako aj na postupné rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení (urgentné príjmy, diagnostické prístroje, tepelné hospodárstvo, výťahy, parkoviská), časť z nich by mala byť vyčlenená aj na vybudovanie detenčného ústavu, ktoré chce ministerstvo zdravotníctva realizovať už od budúceho roka,“ priblížil rezort.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker upozornil, že predovšetkým najväčšie koncové univerzitné a fakultné nemocnice, ktoré poskytujú tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť, majú dlhodobo nedostatok prostriedkov na investície, čo sa odráža tak na stave budov ako aj na ich technickom vybavení. „Chceme dosiahnuť jednoznačne lepšie prostredie tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto peniaze skončia v slovenských nemocniciach tak, aby aj naši slovenskí pacienti pocítili jednoznačný posun k lepšiemu,“ povedal šéf rezortu.

Podľa ministerstva zdravotníctva doposiaľ napĺňa solidárne systém verejného zdravotného zabezpečenia predovšetkým stredná vrstva a týmto opatrením budú viac do systému prispievať aj tí najviac zarábajúci občania. Podľa Inštitútu zdravotnej politiky týmto opatrením by Slovenská republika naplnila aj požiadavku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá dlhodobo vyzýva krajiny aby systémy zdravotného zabezpečenia boli spravodlivé a bez výnimiek.

Okrem plánovaného zrušenia stropu na platenie zdravotných odvodov by sa mal od budúceho roka zvýšiť maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, a zo to súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur by tak stúpol na 6 181 eur. Takýto pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o sociálnom poistení vo štvrtok odporučil plénu Národnej rady SR schváliť parlamentný výbor pre sociálne veci.