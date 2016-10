Úprava brala v Strečne mešká

V správe, ktorú ministerstvo predložilo pred štyrmi mesiacmi vláde, bola dĺžka trvania sanácie vypočítaná na osem mesiacov. Podľa toho by sa už práce mali začať v týchto týždňoch, aby sa dodržal termín ukončenia. V súčasnosti zelený rezort termín začatia prác nekonkretizuje, uvádza len, že povinnosť zabezpečiť sanáciu má do konca mája budúceho roku.

„Proces verejného obstarávania na sanáciu hradného brala Strečno ešte trvá, pokračujú procesné úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. O presnom termíne začatia sanačných prác bude ministerstvo životného prostredia včas informovať,“ uviedla hovorkyňa ministerstva životného prostredia Petra Stano Maťašovská.

Hradné bralo skúmali geológovia spolu s horolezcami koncom vlaňajška. Čistili ho od uvoľnených kameňov, merali trhliny a navrhli opatrenia. Potvrdili, že kritické sú štyri skalné bloky, ktoré sú pod hradom Strečno. „Riziko opadávania úlomkov hornín a skalných zrútení je veľmi vysoké,“ znie v záveroch prieskumu.

Na kritické miesta pribudli nové merače, ktoré on-line zaznamenávajú pohyby brala. „Za sledované obdobie neboli zaznamenané výrazné pohyby, ktoré by bezprostredne ohrozovali životy a zdravie ľudí,“ tvrdí hovorkyňa. Podľa geotechnika to, že dilatometre aktuálne nevykazujú kritické výsledky, netreba podceniť. „To je časovaná bomba. My nevieme povedať jednoznačne, že tak pozor, teraz to príde a tie bloky sa môžu odtrhnúť,“ hovorí Milan Slivovský, ktorý sa zúčastnil na prieskume a vypracoval aj návrh opatrení.

Autá a ľudí na ceste pod skalnými prevismi môže ohroziť už aj to, že sa odtrhne malý kus skaly. Potvrdzuje to nielen tragický prípad spred deviatich rokov, keď kameň, ktorý spadol na auto, zabil mladú Češku, ale aj skúšky, ktoré pri nedávnom prieskume robili geológovia. Kamene voľným pádom hádzali dolu a zisťovali miesto dopadu. Niektoré z nich dopadli až na cestu. „Ukázali sme, že keby náhodou došlo k rozvoľňovaniu alebo padaniu skál, je možnosť, že to ohrozí dopravu na ceste,“ dodal geotechnik.

Stabilitu kameňov môžu ohroziť klimatické podmienky, čiže víchrica, silné dažde, ale aj zemetrasenie, nakoľko Žilina patrí medzi seizmické oblasti, silnejšie zemetrasenia boli v roku 1858 aj 1947. Počasie bude mať vplyv aj na niektoré technické opatrenia na skale. Nie všetky sa totiž dajú robiť v zime a mrazoch, napríklad injektáže.

Opatrenia v Strečne budú dokopy stáť 1,1 milióna eur. Niektoré práce treba robiť s vylúčením dopravy na frekventovanej ceste, doprava zastane na 11 víkendov, počas štyroch mesiacov sa bude dať úsekom pod hradom jazdiť len v jednom pruhu. Bude to veľmi náročné obdobie aj pre dopravcov a veľké firmy, ktoré cestu denne využívajú na prepravu dodávok. Zhruba od prázdnin je situácia pod Strečnom kritická najmä cez piatky a nedele, keď sa cesta pravidelne upcháva.

Presný systém organizácie dopravy bude známy až po výbere firmy, ktorá bude zabezpečovať skalný masív pod Strečnom. Kým sa obmedzenia začnú, treba vypracovať ešte samostatný projekt na obchádzkové trasy. <PE>

Čo sa dialo s hradným bralom v Strečne