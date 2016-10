Britskí podnikatelia vyzývajú na udržanie spoločného trhu s EÚ

List podpísali lídri Konfederácie britského priemyslu (CBI) a Združenia britských priemyselných výrobcov (EEF). Informoval o tom portál bbc.com. V liste sa konštatuje, že spôsob, ktorým Veľká Británia vystúpi z EÚ, a podmienky, za ktorých sa to stane, sú rozhodujúce pre pracovné miesta a investície v Británii.

Podľa listu britských podnikateľských organizácií pokles obchodných vzťahov na úroveň podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by znamenal, že na 90 percent britského obchodu s EÚ s tovarmi by sa zaviedli nové clá. List konštatuje, že by to znamenalo dodatočné zvýšenie nákladov o 20 percent pre britskú výrobu potravín a nápojov a 10-percentné zvýšenie nákladov pre britských výrobcov áut.

Každá dôveryhodná štúdia, ktorá sa vypracovala, ukazuje, že rozhodnutie sa pre obchodovanie podľa pravidiel WTO, spôsobí vážne a pretrvávajúce škody ekonomike Veľkej Británie a ekonomikám našich obchodných partnerov, konštatoval list. Generálna riaditeľka CBI Carolyn Fairbairnová, ktorá je jednou zo signatárov listu, uviedla, že list vyzýva na „vylúčenie naozaj najhorších možností s cieľom ubezpečiť investorov, že Veľká Británia je stále naozaj dobrým miestom pre investície.“