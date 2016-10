MMF peniaze do Grécka nenaleje

Grécko, ktoré sa už v roku 2010 prepadlo do hlbokej finančnej krízy, sa vlani v lete dohodlo s eurozónou na treťom záchrannom programe, v rámci ktorého by malo v priebehu troch rokov dostať až 86 miliárd eur. MMF sa do tretieho programu svojimi peniazmi stále nezapojil, ani po viac ako roku, aj keď Nemecko jeho účasť vyžaduje.

MMF sa zdráha dávať Grécku ďalšie peniaze a tvrdí, že bez výrazného zníženia gréckej dlhovej záťaže sú ciele záchranného programu nereálne. Európa ale výraznejšie zníženie dlhu pred splnením podmienok terajšieho programu odmieta, a fond tak zrejme prijme v pomoci Grécku novú rolu. Tá mu umožní mať v rokovaniach aspoň poradný hlas, uviedli zdroje.

„Takto môže (šéfka MMF Christine) Lagardeová výkonnej rade povedať, že fond svojou úlohou v pomoci Grécku žiadne svoje pravidlá neporušuje; (nemecký minister financií Wolfgang) Schäuble, ktorého vládu čakajú budúci jeseň voľby, zase môže hovoriť, ‚pozrite sa, MMF sedí pri stole‘,“ povedal zdroj.