Ľudia berú sady útokom, samozber jabĺk ušetrí tretinu ceny

Dunajská Lužná má však nepopierateľnú výhodu. Je ovocinárskym humnom hlavného mesta a Bratislavčanom, neraz privandrovalcom z vidieka, nahrádza rodičovské záhrady. Kým v Alžbetinom Dvore si ľudia môžu sami naoberať jablká za 60 centov za kilogram, v podnikovej predajni rovnakej firmy stojí kilogram jabĺk 90 centov.

V uplynulú sobotu sa na nádvorie spoločnosti Danubius fruct zhŕklo doteraz nevídané množstvo ľudí. Akoby sa mnohí zrejme pod dojmom studenej jari obávali, či v sadoch vôbec dozreli nejaké jablká.

Rodičia s deťmi však mali program o čosi komplikovanejší – tradičnou oberačkovou predohrou je bábkové predstavenie v amfiteátri Dobrých jabĺk. Nie je to klasické antické divadlo, to naň raz do roka prerobia do skladov sa zvažujúce malé betónové údolie. Ako sedadlá slúžia rodičom a deťom debničky a palety na ovocie.

Deti sú vo vytržení. Jeden z rodičov obyčajne ide nakúpiť nejaké jablkové dobroty, pretože všade rozvoniavajú jablkové koláče pripravené na sto spôsobov, v kotlíkoch buble guláš. Kto má záhradu, môže si nakúpiť výpestky najnovších odrôd, niekomu sa šikne krájač jabĺk. Ľudia hodia za hlavu starosti končiaceho sa týždňa, zubaté slnko ich dobre naladí.

Jablkové hodovanie je jedno z najlepších jesenných podujatí, ktoré chytí za srdce všetky generácie – deti, ich rodičov aj starých rodičov. Všetci si nevdojak uvedomia, že sme tisícorakými nitkami pripútaní k svojej rodnej zemi. Že život aj vďaka dozrievajúcim jablkám a hruškám je plný nádherných farieb a tie sú šťavnaté s neprebernou škálou chutí, veď v Dunajskej Lužnej pestujú dobrý tucet odrôd.

V Alžbetinom Dvore sa oberali jablká pomaly od rozbrieždenia. Prví "samozberači“ dorazili autami do sadu o pol siedmej ráno. Obavy ľudí, že sa im jablká neujdú, sa nenaplnili. Stromy boli obsypané jablkami, akoby ani krutého aprílového mrazu nebolo. V Danubius fructe mali iba 20-percentné straty spôsobené mrazom, inde na Slovensku však boli aj viac ako 50-percentné.

V Dobrých jablkách v minulých rokoch investovali do protimrazovej ochrany. Od klasickej spočívajúcej v pálení sviec či vytláčania studeného vzduchu spod stromov ventilátormi či vrtuľníkmi prechádzajú k protimrazovým závlahám. Lenže hneď sa aj tu ukázal problém, ktorý ovocinárom ani vo sne nenapadol.

Komu sa nechcelo zberať, mohol si jablká kúpiť v podnikovej predajni alebo na trhoch v okolí. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Parlament prijal zákon, podľa ktorého treba prehodnotiť odber vody z každej studne. Tí, čo zákon navrhli, mali v úmysle zabrániť neúčelnému míňaniu a tiež znečisťovaniu podzemných vôd. Lenže ak sady ležia na Žitnom ostrove, ktorý je najväčšou zásobárňou vody, nemá zákon logiku. Voda, čo sa z podzemia vytiahne na protimrazovú ochranu, sa doň vzápätí vráti.

Ovocinári Jozef Vozár z Dunajskej Lužnej a Marián Varga, šéf Únie ovocinárov, vravia, že aj pri zákonoch platí: dva razy meraj a raz rež – formuluj. Prax a zdravý rozum tlačia k tomu, že zákon bude treba novelizovať.

Komu z oberačov zíde na um, že za dobrou úrodou nebolo obyčajné šťastie, ale cieľavedomá práca ovocinárov a veľké investície. Hektár protimrazovej závlahy vyjde na 12-tisíc eur. Chutné ovocie nie je zadarmo. Nemožno sa spoliehať na to, že príroda bude voči ovocinárom žičlivá každý rok.

Mrazy tohto roku vyplienili sady v celej strednej Európe, šťastie mali v Poľsku, ale aj v Taliansku, Belgicku, Holandsku, ktorým sa mráz vyhol. Poľský ovocinársky tiger chrlí jablká a aj preto v obchodoch na Slovensku bude jabĺk dosť a cena oproti vlaňajšiu významnejšie neporastie.

Je to plusová výhoda spoločného trhu, mínusom je, že slovenskí ovocinári majú škody, a to nielen priame na úrode, znížených tržbách, ale aj nepriame, ktoré národné vlády odškodňujú každá inak. Aby udržali krok s konkurenciou, musia ovocinári investovať. Preto sú vďační za každé predané jablko z tohtoročnej úrody. Potrebujú solidárneho spotrebiteľa viac ako kedykoľvek predtým, ale aj vládu.

Od jari niekoľkokrát zaznelo, že štát prispeje na úhradu škôd. Urobili už tak vlády všetkých susedov, len na Slovensku ešte nie. Nuž to je odvrátená stránka hodovania. V sadoch sa o nej nehovorilo. Ale padli iné užitočné slová.

Rodičia malého Miška a Barborky deťom vraveli: "Pozrite, jabĺčka sa rodia na týchto krásnych stromoch. Klaďte plody do košíka opatrne, aby si jabĺčka neudreli líčka.“ Niet nad dobrú mamu. Ako šikovne formuje vzťah detí k prírode a učí ich vážiť si nielen jej plody, ale aj poctivej ľudskej práce.