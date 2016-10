Výstavba obchvatu Bratislavy načrie do kamennej doby

Štát podpísal s koncesionárom zmluvu na výstavbu a 30-ročnú prevádzku v máji tohto roka. Od momentu podpisu zmluvy má byť 59,1 kilometra diaľnic byť hotových za štyri a pol roka. "Z pohľadu dokončenia projektu D4/R7 bol dôležitý dátum podpisu zmluvy, od ktorého začína koncesionárovi plynúť lehota na jej dokončenie. Aktuálne už prebiehajú prípravné práce (archeológia a geologické práce) na trase rýchlostnej cesty R7, kde koncesionár s najväčšou pravdepodobnosťou začne s výstavbou. Slávnostný začiatok výstavby sa očakáva v mesiaci október. S ťažkými prácami na výstavbe sa začne v závislosti od harmonogramu koncesionára začiatkom roku 2017,“ informovalo oddelenie pre komunikáciu ministerstva dopravy.

Archeologické práce prebiehajúce na úseku budúcej rýchlostnej cesty R7 budú celkovo trvať niekoľko mesiacov. "Ak je priestor voľný, tak sa každý prieskum v princípe dá urobiť za tri mesiace,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. Podľa jeho slov sa archeologický prieskum začína geofyzikálnym prieskumom. V ďalšej fáze po odstránení vrchnej časti zeminy dochádza k ručnému výkopu.

"V tomto úseku sú predpoklady objavenia lokalít od kamennej doby po začiatok novoveku. Slovensko bolo našťastie husto osídlené aj v minulosti a na takýchto veľkých stavbách je predpoklad, že tieto nálezy sa v pomerne veľkom objeme nachádzajú,“ dodáva Ruttkay. Podobne veľký archeologický výskum sa vykonával aj pri realizácii prvého PPP projektu, ktorým je rýchlostná cesta R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a pri Banskej Bystrici. Archeológovia na tomto úseku objavili 300 hrobov.

Najväčšie nálezisko sa nachádzalo pri obci Čierne Kľačany a pochádzalo z 11. storočia. Pri Tesárskych Mlyňanoch výskumníci objavili pohrebisko z doby sťahovania národov. "Našlo sa tam skoro všetko, čo vám napadne, čo ste sa učili v dejepise, z každého obdobia,“ hovorí Ruttkay.

V tomto roku sa archeologické prieskumy väčšieho rozsahu robili pred výstavbou závodu koncernu Jaguar Land Rover v priemyselnom parku pri Nitre. Podľa kompetentných sa žiadne významné objekty na miestach, kde v súčasnosti vznikajú nové výrobné haly, nenašli. Objavili sa však podozrenia, že prieskum nebol dostatočný a významné náleziská boli zasypané štrkom.

Obchvat Bratislavy bude vodičom odovzdaný vo dvoch etapách. Prvá časť bude hotová v roku 2020, druhá v roku 2021. "Máme skôr dôvod sa čo najskôr do toho pustiť a skracovať termíny, ako je to len možné. Dodržiavame všetky termíny a dodávky, nikdy sme nič neodovzdali neskôr, ako sme sa zaviazali,“ povedal v máji pri podpise zmluvy zástupca konzorcia Carlos Ugarte zo spoločnosti Cintra.

Po skončení výstavby bude štát konzorciu ročne platiť 52,8 milióna eur ročne za dostupnosť diaľnice. Úlohou koncesionára bude 30 rokov obchvat prevádzkovať a udržiavať. Následne po vypršaní koncesie získa diaľnicu do svojej správy štát. Celková hodnota výstavby a prevádzky 59,1-kilometrového obchvatu za 30 rokov dosiahne 1,9 miliardy eur. Štát pôvodne predpokladal, že projekt bratislavského nultého obchvatu zaťaží štátny rozpočet sumou 4,5 miliardy eur.

Bratislavský nultý obchvat odľahčí v súčasnosti preťažený Prístavný most, ktorý je súčasťou vnútorného diaľničného obchvatu mesta. Denne po ňom prejde viac ako 100-tisíc automobilov. Časť diaľnice D4 umožní tranzitnej doprave v smere východ – západ, naopak, vyhnúť sa mestu. Rýchlostná cesta R7 uľahčí vstup do mesta z juhovýchodnej strany. V súčasnosti vodiči pri vjazde do mesta od Dunajskej Stredy stoja každodenne v rozsiahlych kolónach. Denne bude po novom obchvate jazdiť až 45-tisíc automobilov.