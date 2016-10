Vo Vrútkach chcú vybudovať nový závod za 11 miliónov eur

"Nová prevádzkareň nám umožní zvýšiť export výrobkov na ďalšie trhy v rámci Európskej únie. Investičný zámer je v súlade s očakávanými zmenami súvisiacimi so zvýšením podielu biozložky v motorovej nafte,“ uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ročne by sa malo v novom závode vyrobiť z repky olejnej 25 tisíc ton biodieslu. Vedľajšie produkty, ktoré vzniknú pri výrobe bionafty, budú využité ako surovina v kozmetickom a chemickom priemysle, ako aj v bioplynových staniciach ako surovina podporujúca spracovanie biomasy na výrobu elektriny. S výrobou v novom závode by chcel investor začať koncom roka 2018. Prácu by malo nájsť 20 ľudí.

Spoločnosť Petronius Refinery vznikla podľa výpisu z Obchodného registra SR v roku 2008. Do septembra tohto roku pôsobila pod názvom Dent Crew. Spoločníkmi sú dve fyzické osoby. Vo svojom predmete činnosti má firma okrem iného aj výrobu rafinérskych produktov.