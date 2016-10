Štátny IC vlak nebude stáť v Trenčíne, primátor rozbieha petíciu

Primátor Richard Rybníček sa preto rozhodol iniciovať petíciu za obnovenie zastávky v Trenčíne. Hovorí, že toto preňho nepochopiteľné rozhodnutie so samosprávou nikto nekonzultoval.

Trenčianskeho primátora k vzniku petície vedie postoj ministerstva dopravy a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). “Trenčania sú nahnevaní. Opätovne sa rozhodlo o nás bez nás. Keď som sa snažil zistiť bližšie informácie, hovorca železničnej spoločnosti mi odpísal, že sa nám vyjadria v zákonnej lehote 30 dní. Nemôžem už čakať týždne na stretnutie s ministrom,” uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Rybníček.

Minister dopravy Árpád Érsek sa začiatkom októbra vyjadril, že ide o politické a ekonomické rozhodnutie. To však Rybníček odmieta. “IC vlaky sú neustále v strate. Je to len politické rozhodnutie, ktoré prišlo spoza stola z Bratislavy bez akýchkoľvek konzultácií."

Trenčín podľa vyjadrenia ministerstva patril v minulosti pri prevádzke IC vlakov k najmenej využívaným staniciam. „Vzhľadom na nízky počet nastupujúcich v Trenčíne smerom na východ ako aj relatívne nízky rozdiel v jazdnom čase rýchlikov, ktoré po Trenčín jazdia každú hodinu a plánovanou jazdnou dobou IC vlakov, sa ZSSK rozhodla sústrediť na rýchlosť a zastavovať vo významných prestupných uzloch,“ odpísalo komunikačné oddelenie ministerstva.

„Nič iné som od ministerstva nečakal, ako práve takúto alibistickú odpoveď. O čo sú iní Trnavčania alebo obyvatelia Kysaku a Prešova. Malo by byť úplne samozrejmé, že sa pri takýchto politických rozhodnutiach neobíde krajské mesto. Ide o službu verejnosti, a nie štátny biznis,“ reagoval Rybníček.

Primátor tiež pripomína, že práve v Trenčíne sa v súčasnosti modernizuje železnica za viac ako 240 miliónov eur. Trenčania podľa jeho slov obetovali svoju letnú plaváreň a ako odpoveď prišlo zrušenie zastávky v Trenčíne. Práve tento prísľub bol jedným z argumentov v minulom desaťročí, aby nová železnica viedla cez mesto. Aj vtedy vznikla petícia za zastavovanie IC vlakov. Podpísalo ju vyše 12 tisíc ľudí.

"Trenčín patril pri prevádzke IC vlakov dlhodobo k menej využívaným staniciam. Z Trenčína jazdia do Bratislavy vlaky ZSSK v intervale každú hodinu, do Košíc každé dve hodiny,” uviedla Zuzana Červená zo železničnej spoločnosti s tým, že vlakov cez Trenčín chodí dostatok a ušetrený čas cestou do Bratislavy IC vlakom je 20 minút. Na otázku, že pri masívnej modernizácii bol mestu daný prísľub zastavovania IC vlakov, neodpovedala.

Rybníček to pripisuje tomu, že na Slovensku neexistuje politická kontinuita. “Minister Árpád Érsek možno ani nevie, že v Trenčíne sa modernizuje železničná trať,” dodal Rybníček. Podpisy bude zbierať do polovice novembra a pokúsi sa ich odovzdať osobne Érsekovi. Spustenie IC vlakov je naplánované na polovicu decembra.