Rusko je pripravené obmedziť ťažbu, ceny ropy poskočili

Na energetickom kongrese v Istanbule to v pondelok povedal ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň vyzval ostatných producentov ropy, aby sa k obmedzeniu produkcie takisto pripojili. Nešpecifikoval ale, aké limity ťažby je Moskva ochotná akceptovať.

Ceny ropy v pondelok pokračovali v raste a dostali sa až na najvyššiu úroveň za posledný rok. Slová ruského prezidenta tento rast podporili. Cena severomorskej ropy Brent krátko po 17:00 SELČ stúpla približne o 2,5 percenta a obchodovala sa na úrovni 53,25 dolára za barel, najviac od vlaňajšieho októbra. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase zdražela o 2,9 percenta na zhruba 51,25 USD za barel.

Putin povedal, že Rusko napriek súčasným problémom zostane spoľahlivým dodávateľom energií na svetový trh. Rusko bude tiež naďalej investovať do ťažby a bude pokračovať v projekte plynovodu TurkStream, ktorý má privádzať plyn z Ruska do Turecka a potom ďalej do Európy.

„Rusko je pripravené pripojiť sa k spoločným opatreniam na obmedzenie výroby a vyzýva ostatných exportérov, aby urobili to isté,“ povedal Putin. Podľa neho nízke ceny v minulosti viedli k nedostatočným investíciám v energetickom sektore, čo povedie k nedostatku suroviny a vyvoláva nové „nepredvídateľné skoky“ cien.

„V súčasnej situácii je zmrazenie či dokonca zníženie produkcie ropy pravdepodobne jediným správnym rozhodnutím, aby sme na trhu udržali stabilitu,“ povedal Putin.

Kartel OPEC sa v septembri nečakane dohodol na znížení produkcie ropy v pásme 32,5 milióna až 33 miliónov barelov denne. To by boli dve až tri percentá pod doterajšou produkciou a zároveň by to bolo prvé zníženie ťažby za osem rokov. Podrobnosti, vrátane kvót pre jednotlivých členov, chce kartel dojednať na svojom novembrovom zasadnutí.

Produkcia ropy v Rusku sa v septembri zvýšila až na 11,11 milióna barelov denne, čo je nový rekord od rozpadu Sovietskeho zväzu.