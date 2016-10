Grécko dostane 1,1 miliardy eur, o zvyšku rozhodne štatistika

Po rokovaní v Luxembursku to novinárom povedali šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem a európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici.

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) tak v pondelok od ministrov dostal zelenú len k tomu, aby do Atén poslal iba časť zo zvyšných 2,8 miliardy eur. Tie sú súčasťou aktuálneho záchranného programu, ktorého objem je 10,3 miliardy.

Šéf ESM Klaus Regling novinárom povedal, že fond peniaze fakticky Aténam uvoľní na budúcom rokovaní svojho predstavenstva, čo bude až za dva týždne. Ak dovtedy budú k dispozícii zatiaľ chýbajúce štatistické informácie, ako grécke ministerstvá a ďalšie úrady platili cez prázdniny svoje záväzky, bude môcť v rovnakú chvíľu ESM uvoľniť aj zvyšných 1,7 miliardy eur.

„Je to technická otázka, nie je k nej potrebná politická diskusia,“ uisťoval novinárov Dijsselbloem s tým, že rozdelenie sumy na dve časti sa od počiatku očakávalo – práve kvôli chýbajúcim štatistickým údajom. Euroskupina by sa tak podľa zdrojov ČTK už k tejto veci nemala vracať.

Ministri financií krajín platiacich eurom v pondelok prijali záver veriteľských inštitúcií, že Grécko splnilo 15 kľúčových podmienok, ktoré boli vyžadované pred dokončením prvej previerky súčasného programu. Dijsselbloem v tejto súvislosti pripomenul úsilie Atén reformovať dôchodkový systém a energetiku, posilniť bankový dohľad, zriadiť agentúru dohliadajúcu na príjmy štátnej pokladnice a pokročiť v privatizačnom programe.

Grécko, ktoré sa už v roku 2010 prepadlo do hlbokej finančnej krízy, sa vlani v lete dohodlo s eurozónou na treťom záchrannom programe, v rámci ktorého by výmenou za bolestivé reformy malo v priebehu troch rokov dostať až 86 miliárd eur.

Ani po viac ako roku sa so svojimi peniazmi do programu stále naplno nezapojil Medzinárodný menový fond (MMF), aj keď Nemecko jeho účasť vyžaduje. MMF má totiž stále pochybnosti o udržateľnosti gréckeho dlhu za súčasných podmienok programu.

Podľa slov komisára Moscoviciho ​​umožňuje dokončenie prvej previerky začať práce na druhej revízii trojročného programu, keď sa pozornosť od presadenie reforiem presunie k ich realizácii. Experti by mali do Atén odísť už v druhej polovici októbra.

Do konca roka by podľa komisára navyše mohlo byť možné dohodnúť sa na „celosvetovej dohode“, ktorá by sa týkala aj otázky dlhovej úľavy zadlženej krajine. Dijsselbloem poznamenal, že o zapojení MMF by bolo dobré mať jasno čo najskôr.