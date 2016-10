D1 zatvoria. Začína sa búranie mostov

Vodiči tak budú musieť využívať obchádzkové trasy mimo diaľnice. Dôvodom je búranie mostu, cez ktorý vedie cesta prvej triedy I/61. Na danom mieste vznikne nová križovatka Blatné.

Ide o prvé búranie mostu v rámci rozširovania diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou. V najbližších rokoch sa bude daná situácia opakovať ešte niekoľkokrát. Na trase je niekoľko mostov, ktoré sú príliš úzke na to, aby popod ne mohla viesť rozšírená diaľnica. Je preto potreba mosty zbúrať a postaviť nanovo.

Celkové uzatvorenie diaľnice D1 s dočasným šesťprúdovým usporiadaním sa začne v sobotu 15. októbra o 15. hodine. Znovu bude diaľnica otvorená až v nedeľu, 16. októbra o 9. hodine. V smere od Trnavy do hlavného mesta bude diaľnica uzatvorená od križovatky Trnava, kde sa diaľnica D1 križuje s rýchlostnou cestou R1, až po vjazd Blatné. V opačnom smere bude odstávka od Blatného po križovatku Voderady.

V čase uzávery jednej z najdôležitejších dopravných tepien Slovenska budú vodiči odkázaní na obchádzkové trasy. Najkratšia obchádzková trasa povedie cez Trnavu, Cífer a obec Blatné. Vodiči sa tak napoja na diaľnicu D1 alebo z nej zídu pri Blatnom, kde diaľničiari kvôli demolácii mosta vytvorili nový vjazd. Pôvodný bol v tesnej blízkosti mosta.

Obísť diaľnicu z juhovýchodnej strany bude možné cez Senec, Sládkovičovo a prostredníctvom rýchlostnej cesty R1. V tom prípade vodiči pri Bratislave použijú zjazd v križovatke Senec a následne použijú cestu prvej triedy I/62. Na križovatle Sereď sa napoja na rýchlostnú cestu v smere na Trnavu. Most pripravený na búranie je súčasťou cesty prvej triedy I/61, ktorá spája Bratislavu s Trnavou. Úsek s mostom, ktorý spája Blatné so Sencom, je od 8. októbra úplne uzatvorený. Uzávera podľa diaľničiarov potrvá do 20. júla 2017. Vodiči majú v tom čase k dispozícii náhradnú obchádzkovú trasu po dočasnej komunikácii a podjazde pri Červenom Majeri. Pôvodná cesta ostane uzatvorená až do postavenia nového mosta.

Výstavba križovatky Blatné je súčasťou rozširovania diaľnice D1 na plnohodnotnú šesťprúdovú diaľnicu. Teraz sú na každej strane tri pruhy, ale chýba odstavný pruh, čo znižuje bezpečnosť a už spôsobilo nehody. Celková dĺžka úseku križovatky dosiahne 1¤420 metrov. Výstavbu realizujú firmy Eurovia a Doprastav. Štát s nimi uzatvoril zmluvu v marci tohto roku. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke NDS by križovatka mala byť hotová v decembri 2017. Celková cena výstavby dosiahne 23,3 milióna eur, ktoré štát zaplatí zo svojho rozpočtu.

Práve podpis zmluvy na výstavbu tejto križovatky stál krátko po voľbách miesto bývalého riaditeľa NDS Milana Gajdoša. Dnes už taktiež bývalý minister dopravy Roman Brecely (Sieť) šéfovi diaľničiarov vyčítal, že zmluvu podpísal len deň po jeho nástupe do funkcie, čím stratil jeho dôveru. Jeho miesto obsadil Róbert Auxt (Sieť), ktorého už nový minister dopravy Arpád Érsek (Most – Híd) taktiež odvolal.