Slovensko doviedlo štáty EÚ k dohode o rybných kvótach

SITA |

Slovensko doviedlo členské štáty EÚ k dohode o rybných kvótach pre Baltské more na rok 2017. Ako informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík, rybolovné kvóty boli jednomyseľne dohodnuté pre 10 lovných regiónov pre rôzne druhy tresky, lososa, sleďa, platesu a šprota, do ktorých je rozdelené Baltské more.