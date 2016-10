Desaťtisícom ľudí sa zvýšia odvody a klesne im plat

Odvody sa teraz počítajú z maximálneho vymeriavacieho základu 4 290 eur a po novom by maximálny základ pre platenie sociálnych odvodov mal stúpnuť na 6 181 eur a pre zdravotné odvody sa má maximálny vymeriavací základ zrušiť.

Návrh už schválili poslanci parlamentu (viac v článku Strop odvodov sa zvýši, solidarita lepšie zarábajúcich sa zníži).

Do parlamentu sa dostal ako poslanecký pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o sociálnom poistení. Zmenu inicioval Smer. Podľa informácií Pravdy ide však o opatrenie, ktoré už bolo prerokované v koalícii Smer, SNS a Most-Híd.

„Súhlasíme s tým, aby sa aj v tomto prípade prejavila solidarita, t. j. ľudia s vyššími príjmami platia viac,“ uviedla k návrhu na rast odvodov pre ľudí s vyšším príjmom hovorkyňa Mostu-Híd Františka Dušíková. SNS je podľa hovorkyňe Zuzany Kohútkovej za odvodové stropy. Keď Smer zvyšoval odvody pre bohatších ľudí v roku 2013, Most to v opozícii vtedy tvrdo kritizoval. Strany v koalícii zjavne robia názorové kompromisy až obraty. Ľavicový Smer v súčasnej koalícii viackrát ustúpil pravicovému Mostu-Híd a SNS v prípade vyšších paušálnych odvodov pre živnostníkov či zrušenia daňových licencií pre firmy, keď Smer poprel vlastné návrhy z minulosti.

Dane a odvody 50,4 %

Ak má teraz zamestnanec hrubý plat 5 000 eur mesačne, v čistom dostane 3 494 eur. Po novom však bude jeho čistý príjem nižší o 215 eur a klesne na 3 279 eur za mesiac. Pri hrubom plate 4 500 eur bude pokles čistého platu na úrovni asi 100 eur. Pri hrubom plate 5 000 eur je cena práce (plat s odvodmi zamestnávateľa) 6 616 eur mesačne. Teraz je tak daňovo-odvodové zaťaženie z hrubého platu 5 000 eur na úrovni 47,2 percenta a po novom to bude 50,4 percenta.

Už keď minulá vláda zvyšovala odvody v roku 2013 najmä pre manažérov s vysokými platmi, čelila kritike, že ide o trest pre úspešných, ktorí majú vysoké pracovné tempo a na ich pleciach je zodpovednosť za chod firiem. Na druhej strane vláda vtedy argumentovala, že inak by v rámci nutnosti znižovania verejného deficitu a dlhu musela viac zaťažiť ľudí s nižším príjmom. Minulý kabinet tiež opatrenie kompenzoval tým, že znižoval odvody pre zamestnancov s nižším a so stredným príjmom. Teraz je však štátna kasa relatívne plná vďaka lepšiemu výberu daní. Vláda hľadá financie na rozvoj. Stále však čelí aj podozreniam z plytvania zdrojov, kde by sa podľa viacerých názorov mala ešte viac upriamiť pozornosť politikov. Vláda štartuje projekt Hodnota za peniaze, kde sa má na budúci rok v zdravotníctve ušetriť 174 miliónov eur, je však obava, že to bude na úkor starostlivosti o pacientov.

S rastom hrubého platu odvody výrazne stúpnu a štát by vďaka tomu získal ročne až 140 miliónov eur. Sociálna poisťovňa má získať navyše 70 miliónov eur a tie mieni použiť na vyššiu materskú a tiež nárast nemocenských dávok, ak je niekto práceneschopný. Finančné prostriedky získané zo zrušenia stropu na platenie zdravotných odvodov chce zase ministerstvo zdravotníctva podľa agentúry SITA použiť na systematickú obnovu slovenských nemocníc. Na tento účel plánuje vynaložiť každoročne 50 až 70 miliónov eur. „Tieto finančné prostriedky budú použité na obnovu technického vybavenia, ako aj na postupné rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení (urgentné príjmy, diagnostické prístroje, tepelné hospodárstvo, výťahy, parkoviská), časť z nich by mala byť vyčlenená aj na vybudovanie detenčného ústavu, ktoré chce ministerstvo zdravotníctva realizovať už od budúceho roka,“ priblížil rezort.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že podľa informácií zo zdravotných poisťovní sa toto opatrenie dotkne asi 15-tisíc ľudí na Slovensku. V skutočnosti ide však o viac ľudí. Podľa informácií Pravdy je asi 7 500 ľudí, ktorí pravidelne zarábajú nad 4 400 eur mesačne. Desaťtisíce majú však takýto plat príležitostne, napríklad raz za rok či raz za dva roky. Môže ísť o ľudí, ktorí dostávajú od firiem napríklad pred Vianocami vyššiu odmenu. Alebo sa to môže týkať živnostníkov či zamestnancov, ktorí aj zo špekulatívnych daňovo-odvodových dôvodov ročný príjem akumulujú do jedného mesiaca, aby si uplatnili odvodový strop a takto optimalizovali platenie odvodov.

Vyššie odvody a daň aj v roku 2013

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že odvodový strop sa zrušil aj v susednom Česku. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker upozornil, že predovšetkým najväčšie koncové univerzitné a fakultné nemocnice, ktoré poskytujú tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť, majú dlhodobo nedostatok prostriedkov na investície, čo sa odráža tak na stave budov, ako aj na ich technickom vybavení. „Chceme dosiahnuť jednoznačne lepšie prostredie tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto peniaze skončia v slovenských nemocniciach tak, aby aj naši slovenskí pacienti pocítili jednoznačný posun k lepšiemu,“ povedal šéf rezortu.

Podľa ministerstva zdravotníctva dosiaľ napĺňa solidárne systém verejného zdravotného zabezpečenia predovšetkým stredná vrstva a týmto opatrením budú viac do systému prispievať aj tí najviac zarábajúci občania. Podľa Inštitútu zdravotnej politiky týmto opatrením by Slovenská republika naplnila aj požiadavku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá dlhodobo vyzýva krajiny, aby systémy zdravotného zabezpečenia boli spravodlivé a bez výnimiek.

Odvodové stropy sa naposledy zdvihli v roku 2013, keď sa zjednotili na úrovni 5-násobku mzdy. Smer takýmto spôsobom v prvom roku svojho vládnutia konsolidoval verejné financie. Manažérovi s hrubým platom 4 000 eur sa vtedy čistý plat znížil asi o 170 eur. Zároveň vláda zvýšila z nadštandardných príjmov ľudí daň z 19 na 25 percent. V súčasnosti sa vyššou sadzbou zdaňuje základ dane (hrubý príjem – odvody zamestnanca) nad 2 918,5 eura/mes. Mnohé firmy, napríklad banky, svojim najvyšším manažérom zvyšovali v roku 2013 hrubé platy, aby nárast odvodov nepocítili na nižšom čistom príjme. Je otázne, či si to firmy budú môcť dovoliť aj teraz, keďže najziskovejšie podniky platia štátu mimoriadne odvody, štát od roku 2012 zdvihol aj daň z príjmu a existuje napríklad aj banková daň. Na druhej strane ziskovosť firiem v súčasnom pokrízovom období rýchlo rastie.