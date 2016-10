Starobné penzie stúpnu o 8,20 eura

Vdovské a vdovecké dôchodky pôjdu nahor o 5,3 eura a sirotské penzie o 2,6 eura. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

Pevné sumy zvýšenia dôchodkov určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Ak by sa dôchodky od začiatku budúceho roka zvyšovali podľa súčasného právneho stavu, valorizačné percento by podľa makroprognózy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR dosiahlo len 0,34 % a starobné penzie by stúpli len o približne 1,4 eura.

Poberatelia starobných dôchodkov si od začiatku tohto roka prilepšili o 1,9 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom sa od januára tohto roka zvýšili dôchodky takisto o 1,9 eura mesačne. Predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice vzrástol o 70 centov a starobné dôchodky vyplácané v sume jednej polovice o 60 centov. Dôvodom je to, že na Slovensku nerastú spotrebiteľské ceny a zvyšovanie priemernej mzdy sa pri výpočte pevnej sumy zvýšenia dôchodku berie do úvahy čoraz menej.