Poslanci schválili jednorazový príplatok k vianočnej dávke

Nárok na takýto príplatok k vianočnému príspevku budú mať rovnako ako vlani a predvlani penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 396,18 eura. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválil parlament.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom tak opäť dosiahne 100 eur a budú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 198,09 eura. Na jednorazový príplatok má mať nárok 733 tisíc penzistov a vláda má na to vynaložiť 9,3 mil. eur.

Maximálna suma vianočného príspevku bez zohľadnenia 12,74-eurového príplatku dosahuje 87,26 eura. Od najvyššej možnej sumy vianočného príspevku sa odpočítava 18 % rozdielu medzi výškou dôchodku a životným minimom. Na vianočný príspevok pritom bude mať v tomto roku nárok viac penzistov ako vlani. Môže za to rast priemernej mzdy na Slovensku. Výška dôchodku totiž nesmie presiahnuť 60 % vlaňajšej priemernej mzdy na Slovensku. Kým v minulom roku táto hranica bola na úrovni 514,80 eura, v tomto roku vďaka rastu priemernej mzdy stúpa na 529,80 eura.

Vianočnú štátnu dávku vypláca Sociálna poisťovňa časti poberateľov predčasných starobných, starobných, invalidných, pozostalostných a sociálnych dôchodkov. Vianočné príspevky pre penzistov zaviedla prvá vláda Roberta Fica. Prvýkrát ich dôchodcovia s nízkou penziou dostali v decembri 2006.