Mizéria domáceho turizmu. Štát pripravuje dotácie

Na stole je nižšia daň z pridanej hodnoty pre cestovný ruch, dovolenkové šeky pre zamestnancov na oddych na Slovensku a najnovšie dotácie v podobe nepriameho zníženia daní pre hotely a kúpele. Hotelieri však žiadajú radikálnu zmenu, inak sa odvetvie s potenciálom byť motorom ekonomiky bude hýbať len veľmi pomaly.

Aj keď tento rok sa môže Slovensko dostať k rekordnej méte päť miliónov turistov, nárast môže byť len krátkodobý. Slovensko spoznáva viac ľudí vďaka tomu, že o tradičné destinácie ako Turecko, Egypt či Tunisko je menší záujem z dôvodu hrozby teroristických útokov. V roku 2015 zase Slovensko zaznamenalo nárast dovolenkárov na 4,3 milióna, keď počasie v zime mimoriadne prialo snehu a v lete bol zase dostatok slnka. Pol milióna Slovákov však chodí stále každoročne radšej do Chorvátska. Na počasie a bezpečnostnú situáciu sa spoliehať nemožno. Príjmy z turizmu sú na Slovensku na úrovni 2,6 percenta výkonu ekonomiky a z 28 členských štátov EÚ je na tom až 17 krajín lepšie ako my.

Koaličná SNS najnovšie navrhla, aby wellnesscentrá a hotely mali zrýchlené odpisovanie budov. Vďaka tomu by sa im znížil základ dane a ušetrili by na daniach. Firmy v cestovnom ruchu však chcú viac. Ak dane a odvody zaťažujú polovicu zo mzdy zamestnanca, kráti to platy prevádzkarov, chyžných či servírok. „Dane, odvody, prezentácia. To je to, čo nás trápi," upozorňuje dlhodobo šéf Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák.

„Zníženie DPH na 10 % na služby v hotelierstve a gastroprevádzkach by prinieslo priamy finančný efekt. Tieto prostriedky by sa mohli premietnuť do vyšších miezd pre zamestnancov a do poskytovania lepších služieb," hovorí Miloš Dovičin, riaditeľ Hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Hotelieri žiadajú štát aj o masívnejšiu propagáciu najkrajších miest Slovenska. V štátnej kase je na rozvoj turizmu určených tento rok 11,2 milióna eur. Väčšina z tejto sumy smeruje na dotácie pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Hovorí sa o tom, že 10-percentná daň z pridanej hodnoty, ktorá platí od tohto roka na základné potraviny, by sa mohla zaviesť aj na služby v cestovnom ruchu. Minulá vláda tiež zvažovala dovolenkové šeky, ktoré mali byť vo výške 300 eur na zamestnanca s tým, že ten by ich musel využiť na oddych na Slovensku. Nič z toho sa však zatiaľ nerealizovalo. Cestovný ruch nepriamo profitoval len z mierneho poklesu odvodov pre ľudí s nízkymi a so strednými príjmami.

V odvetví pracuje takmer 100-tisíc Slovákov. Mnohé kúpele sú odkázané najmä na pobyty ľudí cez zdravotné poisťovne. Prírodný potenciál je pritom aj v kúpeľníctve obrovský, keď kúpele sú v mnohých regiónoch. Po väčšej podpore od štátu dlhodobo volajú Bardejovské kúpele, kúpele Bojnice, Brusno, Dudince, Lúčky, Nový Smokovec, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, kúpele Sliač, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice či kúpele Vyšné Ružbachy.

Ministerstvo chce odpisy najprv vyhodnotiť

Nedávno sa štátna agentúra pre cestovný ruch pochválila tým, že v júli na Slovensku dovolenkovalo 255-tisíc zahraničných turistov, čo bol nárast o 28 %, a 304-tisíc domácich návštevníkov, čo bolo o 19 % turistov viac ako v minulom roku. Išlo v značnej miere aj o dôsledok pochybnej bezpečnostnej situácie vo viacerých tradičných destináciách. Najväčšiu skupinu návštevníkov tvoria dovolenkári z Českej republiky, nasledujú Poliaci, Nemci a Maďari. Výrazne rástli aj počty návštevníkov zo vzdialenejších krajín, ako je napríklad Španielsko, Taliansko, Čína, Rusko, Izrael, Veľká Británia a Spojené štáty americké.

Zmena odpisovania by cestovnému ruchu mohla sčasti pomôcť. Faktom však je, že minulá vláda od roku 2015, naopak, predĺžila odpisovanie nevýrobných budov z 20 na 40 rokov, na základe čoho sa podnikateľom zvýšili dane. Išlo o konsolidačné opatrenie za 70 miliónov eur ročne, s cieľom znížiť deficit verejných financií. Návrat k zrýchlenému odpisovaniu by znamenal výnimku pre cestovný ruch.

„Na základe odporúčaní daňového auditu a spoločnej analýzy OECD a IFP sa s účinnosťou od 1. 1. 2015 zaviedli viaceré zmeny v daňovom odpisovaní majetku, ktorých spoločným cieľom bolo zreálniť daňové odpisy s ekonomickou a reálnou využiteľnosťou majetku a znížiť potenciálne možnosti daňovej optimalizácie," vyjadrila sa Alexandra Gogová, riaditeľka tlačového oboru ministerstva financií, pričom podľa nej vzhľadom na rozloženie vplyvu uvedených zmien počas celej doby odpisovania a na nedostupnosť kompletných údajov daňových priznaní za prvý rok účinnosti tejto zmeny je predčasné vyjadrovať sa k ich vplyvom na verejné financie.

Rakúšania na turizmus idú zvýšiť DPH

Prečo je doba odpisovania pre firmy podstatná? „Pre každého podnikateľa je dobré, ak môže odpisovať čo najkratšiu dobu. Je rozdiel, ak niečo odpisujete 10 alebo 50 rokov, v prvom prípade odpíšete 10 %, v druhom 2 % ročne, čiže vám krátka odpisová doba výrazne zvýši náklady. Tým pádom znížite zisk a následne aj daň zo zisku," hovorí Vladimír Baláž zo Slovenskej akadémie vied. Čo sa týka krátenia dôb odpisovania pre určité odvetvia, podľa neho každé odvetvie môže argumentovať, že jeho budovy sú jeho najdôležitejšími výrobnými kapacitami.

„Pri hoteloch je budova určite zásadná, ale to isté môže povedať strojárska firma, ktorá má výrobnú halu, alebo prepravcovia ohľadne stanice alebo zastávky. Z ekonomického hľadiska nie je dôvod, prečo by cestovný ruch mal mať iné postavenie ako ostatné odvetvia," dodal Baláž, pričom uviedol, že krátka odpisová doba je na druhej strane podľa neho nevýhodná pre Ministerstvo financií SR. „Svoj pohľad majú podnikatelia, ktorí chcú čo najviac zarobiť a zaplatiť čo najnižšie dane a MF SR chce zase zabezpečiť čo najväčší výber dane. Oba pohľady sú pritom úplne legitímne," dodal Baláž.

„Štyridsaťročná doba odpisovania je vo svete úplne štandardná," dodal Baláž. Kým na Slovensku hotelieri volajú po nižších daniach, v susednom Rakúsku, kde príjmy z turizmu tvoria takmer päť percent z výkonu ekonomiky, chce štát z odvetvia získať ešte viac. „Rakúska vláda plánuje v máji zvýšiť DPH na ubytovacie služby z 10 % na 13%" – povedal pre Pravdu generálny manažér Pannonia Tower Hotel Parndorf Csongor Koever.

Podľa Baláža na Slovensku nie je dôvod na zníženie DPH v tomto odvetví. „Prečo by sme určité odvetvie mali preferovať pred ostatnými? Dá sa to pochopiť pri kľúčových odvetviach, čo sú napr. výroba automobilov alebo spotrebnej elektroniky, tu aj netrhové riešenia majú svoje ratio. Ale cestovný ruch na Slovensku netvorí také hodnoty ako v Rakúsku. Pričom napríklad daň z dividend je v Rakúsku 25 %," dodáva Baláž. Na Slovensku vláda pripravuje zavedenie dane z dividend na úrovni sedem percent.