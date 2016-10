Deutsche Bank nechajú ministri napospas trhu

Deutsche Bank bude potrebovať finančnú injekciu, ktorej sa však podľa vyhlásení nemeckých vládnych predstaviteľov nedočká. Pomocnú ruku k banke naťahujú nemecké firmy. Tie sú v prípade potreby ochotné poskytnúť kapitálovú injekciu, napríklad cez kúpu akcií banky.

Podľa nemeckého denníka Handelsblatt by išlo o miliardy eur, ktoré sú ochotní finančnému domu poskytnúť generálni riaditelia popredných nemeckých podnikov. Denník však nespresnil ich mená. Oficiálne podporu banke už vyjadrili firmy ako Munich RE, Deutsche Boerse, Daimler, Siemens, BASF, E.ON či RWE. „Ak chceme prežiť v budúcnosti v globálnej konkurencii, je pre nás dôležité mať na našej strane globálneho hráča, akým je Deutsche Bank," povedal podľa agentúry Reuters šéf RWE Peter Terium. „Nemecký priemysel potrebuje, aby nás Deutsche Bank sprevádzala vo svete," vyhlásil zase predseda predstavenstva BASF Jürgen Hambrecht pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Padnú za obeť aj talianske banky?

Ak by Deutsche Bank nedostala pomoc, jej prípadný koniec by mohol vyústiť do novej krízy, pretože by skončili aj finančné domy v Španielsku, Taliansku či Grécku. Deutsche Bank hrozí aktuálne až 14-miliardová pokuta v USA pre obchodovanie s problémovými hypotékami pred finančnou krízou. Akcie banky v dôsledku uvalenej pokuty a následným problémom koncom septembra po prvýkrát v histórii klesli pod hranicu 10 eur za jednu akciu. V roku 2007 sa pritom jedna akcia najväčšej nemeckej banky predávala aj za 147 eur. Od začiatku tohto roka ceny akcií stratili takmer 45 percent svojej hodnoty.

Deutsche Bank momentálne škodia aj nízke úroky Európskej centrálnej banky. Bezpečné nemecké dlhopisy sa totiž predávajú za mínusové výnosy a banky majú problém dosahovať zisk bezpečným investovaním. Navyše, v prípade krachu musia straty platiť akcionári banky. To spôsobuje, že finančný dom naposledy opustili veľké hedžové fondy. Prípadný krach Deutsche Bank by sa dotkol celého finančného systému, pričom ako prvé by zrejme „padli za obeť" talianske banky. Tie sa dlhodobo zmietajú v problémoch. Bankám ich dlžníci nevedia splatiť úvery v objeme 400 miliárd eur. Na ilustráciu, len jedna desatina z tejto obrovskej sumy stačí na vyrovnanie celého dlhu Slovenska.

Šéf Deutsche Bank John Cryan sa v posledných mesiacoch úpenlivo snaží zmierniť pokutu, ktorú banka dostala od ministerstva spravodlivosti USA. Ani po ostatných rokovaniach s americkou stranou sa mu to nepodarilo. Nie je to však prvá pokuta pre banku. Dokopy musela zaplatiť za rôzne škandály a súdne procesy v posledných štyroch rokoch viac ako 12 miliárd eur. Kriticky sa na margo Deutsche Bank vyjadril aj nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel. „Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať, alebo byť nahnevaný. Veď za obeť špekulantov sa teraz označuje banka, ktorá svoj obchodný model postavila práve na špekulácii," vyjadril sa pre britský denník Financial Times.

Banke sa hromadia pokuty

Banke navyše v auguste tohto roka americký Úrad pre reguláciu finančného odvetvia Finra, ktorý dohliada nad kapitálovým trhom, udelil pokutu vo výške 12,5 milióna dolárov za to, že od analytikov banky unikli citlivé údaje o transakciách veľkých klientov. Sankcie sa hromadia v čase, keď Deutsche Bank prekvapivo zle skončila v aktuálnych záťažových testoch Európskeho úradu pre bankový dohľad (EBA) medzi rizikovejšími európskymi bankovými domami. Z celkovo 51 testovaných európskych bánk bola medzi 10 najhoršími. Za vlaňajšok mala banka rekordnú čistú stratu vo výške 6,8 miliardy eur.

Medzinárodný menový fond v prípade Deutsche Bank tvrdí, že ide o najväčšiu hrozbu na finančnom trhu medzi systémovo najdôležitejšími bankami. Banka totiž momentálne nedisponuje dostatočným kapitálom. Pomer vlastných zdrojov na celkových aktivitách banky bol koncom minulého roka na úrovni 3,5 percenta, čo je nižšie číslo ako u iných globálnych hráčov. Najväčšia nemecká banka eviduje vo svojom účtovníctve cudzí kapitál za 1,5 bilióna eur, ale vlastný kapitál má len vo výške 63 miliárd eur.

Hlavný ekonóm Deutsche Bank David Folkers-Landau nedávno pre nemecký týždenník Welt am Sonntag vyhlásil, že v súčasnom stave potrebuje únia urýchlene vytvoriť fond na záchranu bánk vo výške najmenej 150 miliárd eur. Akcie bánk totiž tento rok výrazne klesajú. Poslednú ranu im uštedrila voľba Britov v júnovom britskom referende, ktorí si zvolili odchod krajiny z EÚ, s čím súvisí neistota ohľadom budúcich vzťahov únie a Británie.

Deutsche Bank ohlasuje, že chystá rozsiahlu reštrukturalizáciu. „Reštrukturalizácia bude náročná, ale som presvedčený, že pokiaľ budeme dôsledne uplatňovať našu stratégiu, Deutsche Bank sa stane silnejšou a efektívnejšou spoločnosťou," povedal podľa agentúry Reuters šéf banky John Cryan. Chystá zatvorenie viac ako 180 pobočiek a prepustiť chce 9-tisíc zamestnancov.