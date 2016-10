Do Nitry mieria noví investori, z USA a Ázie

Do priemyselného parku Nitra – Sever mieri nový investor. Výrobca plastových dielov karosérií bude jedným zo subdodávateľov automobilky Jaguar Land Rover. Firma je pôvodom zo Severnej Ameriky a vytvorí približne 300 nových pracovných miest, povedal konateľ spoločnosti Nitra Invest Ondrej Ščurka ml. Vyrábať začne skôr ako automobilka Jaguar Land Rover, ktorá plánuje prvé auto vyprodukovať v roku 2018. Podľa Ščurku ide o firmu s veľmi vysokým renomé, jej meno však pred podpisom zmluvy nechce zverejňovať.

Do Nitry prichádza aj menší investor z Ázie, ktorý pôsobí v oblasti robotiky. Pôjde o investíciu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá zamestná vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

„Firma vytvorí do desať pracovných miest. Roboty sa budú dať použiť do širokého záberu priemyslu vrátane automobilového,“ uviedol Ščurka. Sídliť bude v pripravovanom Business areáli Dobrotka, ktorý plánuje postaviť Nitra Invest za svojím sídlom v priemyselnom parku. Pôdorys objektu bude 830 metrov štvorcových, počíta sa s dvoma podlažiami. Hotový by mal byť do marca 2017. Business areál Dobrotka bude určený pre menších investorov, ktorí nepotrebujú rozsiahle plochy.

Pre ďalších potenciálnych investorov je v priemyselnom parku Nitra – Sever k dispozícii 80 hektárov voľnej plochy, ich vlastníkom je Nitra Invest. „Expandujú aj mnohé firmy, ktoré už sú etablované v priemyselnom parku a nemajú súvis s Jaguarom Land Roverom, napríklad Jasplastik-SK,“ povedal Ščurka. Svoje závody začínajú stavať firmy Expres-Kuriér a Ireks Enzyma, pozemky kúpili už pred časom. Španielska spoločnosť Farguell, ktorá je zameraná na sériovú výrobu kovových výliskov pre automobilový, elektrotechnický a strojársky priemysel, rozširovala výrobu nedávno a teraz dokúpila 1,4 hektárový pozemok pre ďalšiu expanziu.