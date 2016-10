SNS žiada preskúmať obchodnú dohodu s Kanadou

Ako na tlačovej besede upozornil podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Jaroslav Paška, predstavitelia agrosektora na Slovensku a v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky požiadali vlády, aby z dohody CETA vyňali poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Vážne výhrady má podľa Pašku k tejto dohode aj Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá vidí problém v liberalizácii verejného sektora s dopadmi na práva zamestnancov. „Otvárajú sa možnosti znižovania týchto práv,“ tvrdí Paška.

Podľa Pašku je potrebné pred podpisom dohody CETA získať čas na to, aby sa mohli predstavitelia z rôznych oblastí k dohode vyjadriť. Niektoré časti dohody totiž podľa Pašku Slovensko možno nebude môcť prijať. „Je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s touto dohodou a podrobiť ju diskusii v širokej odbornej verejnosti,“ uviedol člen parlamentného výboru pre európske záležitosti Karol Farkašovský. Rezort hospodárstva by preto podľa neho mal pred podpisom dohody CETA počkať a najprv vytvoriť profesionálnu štúdiu vplyvov na ekonomiku Slovenska. Farkašovský upozornil na to, že dohoda má 1 600 strán.

Zástupcovia poľnohospodárskych komôr krajín Visegrádskej štvorky koncom septembra žiadali, aby sektory poľnohospodárstva a potravinárstva boli z obchodných dohôd EÚ s Kanadou (CETA) a USA (TTIP) vyňaté. Uvádzajú to v komuniké, ktoré podpísali predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej agentúry (SPPK) Milan Semančík, predseda Maďarskej agrárnej komory Balázs Györffy, podpredseda Agrárnej komory Českej republiky (AKČR) Václav Hlaváček a predseda Národnej rady poľnohospodárskych komôr (KRIR) Wiktor Szmulewicz v Modre. Ako sa ďalej v komuniké uvádza, liberalizovaný dovoz rastlinných a živočíšnych produktov do EÚ môže ohroziť členské krajiny z hľadiska potravinovej bezpečnosti. "Za predpokladu, že nebudeme mať podrobné informácie o rokovaní a zmluvy v rukách, navrhujeme, aby poľnohospodárstvo a potravinárstvo boli z rokovaní o medzinárodných dohodách vyňaté,“ uviedol Semančík.