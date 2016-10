Žmýkajú ľudí, ktorí ťahajú štát, tvrdí Sulík o odvodoch pre bohatších

„Aktuálne je to zvýšenie stropu pre platenie odvodov z 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy. Zároveň treba povedať, že pri maximálnom dôchodku strop neporastie,“ upozornil Sulík. Podľa neho ide len a len o žmýkanie ľudí, ktorí „ťahajú tento štát“. Zvýšenie stropu na platenie poistného na sociálne poistenie považuje za demotivujúce. Slovensko podľa neho potrebuje štíhly štát, menej úradníkov a menej pravidiel, ktoré majú byť jednoduchšie.

„To, čo potrebujeme, je poctivá reforma odvodov, ktorá spočíva v tom, že budeme mať jeden spoločný vymeriavací základ, jeden spoločný strop, jednu jedinú sadzbu a všetky príjmy budú zahrnuté do tohto spoločného vymeriavacieho základu,“ tvrdí Sulík. Podľa neho by to umožnilo, aby vymeriavací základ na odvody bol výrazne nižší. „A k tomu ešte navrhujeme zrušiť množstvo výnimiek,“ dodal šéf SaS.

Podpredseda SaS Jozef Mihál kritizoval proces, akým sa vyšší maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov schválil. Tento návrh podľa neho predložil poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny len minulý týždeň vo štvrtok počas rokovania parlamentného sociálneho výboru. " V utorok poobede bol tento návrh schválený," zdôraznil Mihál. Podľa neho vláda obišla celý legislatívny proces, keď vynechala pripomienkové konanie, aj rokovania so zamestnávateľmi a odbormi.

Medzi navrhovanými opatreniami vlády podľa Mihála chýba návrh na zníženie minimálnych odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Podľa neho ide o 200 tisíc ľudí, ktorí nepocítia žiadny pozitívny efekt z opatrení vlády. „Pocítia znovu, tak ako každý rok, zvýšenie svojich minimálnych odvodov, budú platiť mesačne o 6 eur viac,“ povedal Mihál k budúcoročnému zvýšeniu minimálnych sociálnych a zdravotných odvodov pre SZČO. Podľa neho mohla vláda tieto minimálne odvody aspoň „zamraziť“ na súčasnej úrovni.

Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur tak stúpne na 6 181 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok schválil parlament. Zvýšenie stropu na platenie sociálnych odvodov majú lepšie zarábajúcim kompenzovať vyššie nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne, ako aj vyššia náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (PN) zamestnanca, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ počas prvých desiatich dní PN.

Maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a náhrady príjmu pri PN má stúpnuť z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyšší možný vymeriavací základ na výpočet týchto dávok tak pôjde nahor z tohtoročných 1 287 eur na 1 766 eur. Maximálna výška náhrady príjmu pre zamestnanca, resp. nemocenskej dávky pre samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sa následkom toho počas prvých troch dní trvania PN zvýši z tohtoročných 10,58 eura na 14,51 eura. Od štvrtého dňa trvania PN najvyššia možná náhrada príjmu zamestnanca, resp. nemocenskej dávky pre SZČO stúpne z tohtoročných 23,27 eura na 31,93 eura. Na takéto maximálne sumy dávok budú mať nárok tí, ktorí v tomto roku zarábajú v hrubom najmenej 1 766 eur.