Kažimír chystá prehodnotenie obsahu daňového tajomstva

Ešte tento týždeň bude podľa neho rezort financií informovať o zámere novelizovať zákony práve aj s cieľom nanovo definovať daňové tajomstvo.

„Otvárame veľkú debatu o daňovom tajomstve, o všetkých informáciách, ktoré sa týkajú výsledkov podnikania,“ povedal. Výsledkom by tak malo byť viac verejne dostupných informácií o daňových povinnostiach jednotlivých subjektov, aj keď podľa ministra sa nové zmeny zrejme nebudú týkať zverejňovania daňových informácií o fyzických osobách. „Budeme hľadať rovnováhu,“ tvrdí. Návrh novely zákona týkajúci sa daňového tajomstva plánuje pritom jeho rezort predložiť už na začiatku budúceho roku.

Ministerstvo financií takto reaguje aj na situáciu, ktorá nastala medzi parlamentným finančným výborom a finančnou správou, ktorá na základe právneho posudku odmietla poslancom poskytnúť údaje s charakterom daňového tajomstva. Tvrdila totiž, je jej v takom prípade hrozia žaloby. Zároveň tak odpovedá aj na priebeh rokovania o návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty, v rámci ktorej predložil Miroslav Beblavý pozmeňujúci návrh, aby boli prijímatelia nadmerných odpočtov nad 50 tis. eur zverejňovaní finančnou správou. Podľa Beblavého by sa tak zvýšila verejná kontrola a zúžil priestor na podvody. Neodkladnosť takéhoto riešenia podľa Beblavého vychádza aj z medializovaných káuz s nadmernými odpočtami.

K návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty opoziční poslanci predložili aj ďalšie pozmeňujúce návrhy. Zsolt Simon navrhol znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny, kým teraz sa táto sadzba uplatňuje iba na vybrané druhy potravín. Podobne to skúšal už vlani, keď vládny Smer-SD rozhodol o znížení sadzby dane len pre vybrané potraviny.

Trojicu opozičných poslaneckých pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o dani z pridanej hodnoty dopĺňajú zmeny navrhované poslancami SaS Janou Kiššovou, Jozefom Mihálom a Eugenom Jurzycom. Tí žiadajú úpravy pri daňových kontrolách a vyplácaní nadmerných odpočtov. Napríklad, že nadmerný odpočet by musel byť vyplatený najneskôr do štyroch mesiacov od daňovej kontroly. Navrhujú tiež zvýšenie náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu. Kiššová tvrdí, že tento návrh nemá spochybňovať legitimitu daňových kontrol pri nadmerných odpočtoch, na druhej strane by však mal byť nastavený férový mechanizmus pre tých, ktorým sú nadmerné odpočty zadržiavané neoprávnene.