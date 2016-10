Ústavný súd nahral centrálnemu vykurovaniu

Podľa opozičných poslancov to obmedzuje právo ľudí odpojiť sa od centrálneho zdroja a vybudovať si vlastnú kotolňu. Naopak, veľkí dodávatelia tvrdia, že ich stanovisko v stavebnom konaní pri odpájaní nemusí byť určujúce, keďže posledné slovo má aj tak rezort životného prostredia.

„Máme za to, že toto rozhodnutie súdu posilní bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť zásobovania obyvateľstva teplom, vrátane stabilizácie nákladov obyvateľov na teplo, teda tých, ktorí sú napojení na centrálne zásobovanie teplom,“ povedal pre Pravdu Miroslav Obšívaný, predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Podľa neho toto rozhodnutie prinesie tiež zvyšovanie kvality ovzdušia v mestách, pretože na túto oblasť sa úplne zabúda. Ako dodal, spor sledujú aj keď zväz nie je priamy účastník, pretože výsledky konania sa môžu dotknúť združenia či jeho členov.

Skupina 47 opozičných poslancov v návrhu na Ústavný súd tvrdila, že niektoré ustanovenia zákona sú v rozpore s ústavou, lebo obmedzujú vlastnícke práva majiteľov bytov a nútia ich odberať dodávky tepla od veľkého výrobcu z centrálneho zdroja.

Zároveň im vraj kladú ťažko prekonateľné prekážky, ak si chcú zabezpečiť dodávku tepla napríklad zriadením vlastného zdroja tepla. Rovnako tiež otvorili otázku oprávnených nákladov a náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva majiteľov bytov, kde zákonodarca stanovil jednorazovú náhradu.

Súd v tomto bode navrhovateľom vyhovel len čiastočne, keďže plénum rozhodlo, že jednorazová náhrada nákladov za obmedzenie vlastníckeho práva strpením výstavby tepelných rozvodov nie je v súlade s ústavou.

Nevyhovel však tej časti návrhu, ktorá požadovala, aby za protiústavné vyhlásil aj ustanovenia týkajúce sa odberu tepelnej energie z centrálneho zdroja. Miroslav Kadúc, advokát navrhovateľov, ocenil, že Ústavný súd sa aj v oklieštenej zostave podujal riešiť túto pre občanov mimoriadne citlivú problematiku: "Ústavný súd vyhovel návrhu sťažovateľov a rozhodol, že za obmedzenie vlastníckych práv strpením výstavby tepelných rozvodov vlastníkovi patrí nie jednorazová, ale viacnásobná náhrada škody. Na strane druhej vlastníci bytov, ktorí sa rozhodnú odpojiť od centrálneho zdroja a vybudovať vlastnú kotolňu, budú musieť naďalej postupovať tak, ako to ukladá teraz platný zákon.“

Nález v oblasti vecných bremien je záväzný pre tvorcu zákona, teda Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré to musí do 6 mesiacov zapracovať. „Po analýze tohto návrhu budeme vedieť povedať, aký dopad to bude mať na odberateľov v danej oblasti cien tepla,“ dodal Obšívaný.

Náklady na teplo za vykurovanie či prípravu teplej vody tvoria podstatnú časť prevádzkových nákladov v bytových domoch. Tieto platby priemerne dosahujú tretinu, niekedy až polovicu z mesačných zálohových platieb.

Výhodou centrálneho kúrenia je, že môže zmeniť zdroj kúrenia v kotolniach na okraji miest na ekologickú a lacnú formu, napríklad v podobe drevnej štiepky. Domové kotolne sú odkázané na plyn, ktorý musí Slovensko dovážať. Na druhej strane sa ľudia často sťažujú na to, že veľkí výrobcovia majú neprimerane vysoké ceny. Ceny tepla určuje regulačný úrad.