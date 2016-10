Generálna oprava elektrárne Gabčíkovo sa ešte nezačala

Nečinnosť Slovenských elektrární v otázke generálnej opravy gabčíkovskej elektrárne bola pritom jedným z hlavných dôvodov, prečo sa štát podľa vládnych predstaviteľov rozhodol prevziať najväčšiu slovenskú vodnú elektráreň. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorá v súčasnosti prevádzkuje elektráreň v Gabčíkove, zatiaľ ani nevie, kedy by mohla byť generálna oprava realitou, ani koľko prostriedkov si vyžiada.

Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk asistentka generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Lenka Valková, v súčasnosti štátny podnik dopracováva akčný plán a definitívne technické riešenie generálnej opravy vodnej elektrárne. "Vzhľadom na uvedené, nie je zatiaľ možné vyšpecifikovať definitívny finančný náklad a teda rozsah prác, ani presný termín začiatku či ukončenia generálnej opravy,“ konštatovala Valková.

Vodohospodársky podnik po svojom minuloročnom marcovom nástupe do Vodnej elektrárne Gabčíkovo následne v apríli oznámil v slovenskom, ako aj v európskom vestníku pravidelné informatívne oznámenie o budúcom tendri na opravu turbogenerátorov gabčíkovskej elektrárne. Vodohospodárska výstavba tak mala do jedného roka od tohto pravidelného informatívneho oznámenia začať so súťažou. Nakoniec sa tak nestalo, pravdepodobne aj pre parlamentné voľby, ktoré sa konali v marci tohto roka. Ani predchádzajúce vedenie Vodohospodárskej výstavby nemalo presne vyčíslené, koľko by mohla generálna oprava stáť. Sľubovalo však nižšiu cenu, o akej sa hovorilo, keď prevádzkovali gabčíkovskú elektráreň ešte Slovenské elektrárne, čiže menej ako 80 miliónov eur.

Od marca 2015 prevádzkuje Vodnú elektráreň Gabčíkovo na základe rozhodnutia druhej vlády Roberta Fica štátny podnik Vodohospodárska výstavba, po tom ako štát vypovedal so Slovenskými elektrárňami zmluvu o prenájme. Vláde sa totiž nepáčil fakt, že túto elektráreň prevádzkovali Slovenské elektrárne majoritne vlastnené talianskym Enelom. Pritom kontrolu nad gabčíkovskou elektrárňou mal mať slovenský dominantný výrobca elektriny až do roku 2036. Premiér hovoril o viacerých dôvodoch, prečo štát vypovedal so Slovenskými elektrárňami zmluvu o prenájme. Jedným z nich bola údajná neochota Slovenských elektrární na čele s talianskym investorom realizovať generálnu opravu gabčíkovskej elektrárne.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej Ficovej vláde, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Na súdy bolo podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov. V tejto veci je aj medzinárodná arbitráž.