Odbory Volkswagenu plánujú z OZ KOVO vystúpiť

Odbory Volkswagenu reagujú na konanie vedenia OZ KOVO, ktoré chce podľa Smolinského prevziať vedenie a majetok v ich odborovej organizácii. Predseda OZ KOVO Emil Machyna tieto tvrdenia odmieta, odbory OZ KOVO na svojej webovej stránke uvádzajú, že majetok odborov Volkswagenu „je a naďalej bude majetkom tejto základnej organizácie a jej členov a bude slúžiť ich potrebám“.

Ako ďalej Smolinský potvrdil, odbory Volkswagenu založili 18. septembra vlastnú odborovú organizáciu a z OZ KOVO sa plánujú odčleniť. Dve odborové organizácie v rámci automobilky existovať môžu, Smolinský však dodal, že vedenie spoločnosti Volkswagen bude musieť komunikovať, napríklad pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve, s organizáciou, ktorá má viac členov. Zároveň nešpecifikoval, kedy by mala ich nová organizácia začať činnosť, keďže na to, aby fungovala, musia členovia vystúpiť zo súčasných odborov automobilky a prihlásiť sa do novovzniknutej odborovej organizácie. Podľa Smolinského majú odbory veľkú podporu medzi zamestnancami.

Spor medzi odborármi vznikol po tom, čo OZ KOVO na mimoriadnom zasadnutí rady rozhodlo o likvidácii odborov Volkswagenu. Dôvodom bolo porušenie zo strany odborov Smolinského, keď vylúčili člena Kolomana Kraslana z odborov Volkswagenu. Machyna mal podľa Smolinského prostredníctvom Kraslana ovplyvňovať pomery v odboroch, v júni kandidoval na predsedu odborov Volkswagenu, avšak neúspešne. Smolinský zároveň uviedol, že na prácu Kraslana v odboroch sa sťažovali zamestnanci automobilky a preto ho vedenie z odborov vylúčilo.

„Boli porušené základné práva nášho člena, to sme nemohli tolerovať. Pán Smolinský odmietol rešpektovať rozhodnutie rady, (ktorá odmietla vylúčenie Kraslana z odborov Volkswagenu, pozn. red.), čím zásadne porušil naše stanovy, preto sme sa rozhodli pristúpiť ku konsolidácii pomerov v odboroch Volkswagenu,“ uviedol pre agentúru SITA Machyna.

OZ KOVO v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že „cieľom rozhodnutia, prijatého radou OZ KOVO je stabilizácia situácie v odboroch Volkswagenu a konsolidácia jej činnosti, tak aby táto organizácia mohla ďalej fungovať a plniť svoje poslanie v prospech členov OZ KOVO, ale už na demokratických princípoch a garantujúc práva a slobody členov“.

Podľa Machynu konsolidácia pomerov v odboroch automobilky okrem iného znamená aj to, že vylúčený Koloman Kraslan by sa mal stať opäť členom odborov Volkswagenu.

Odbory Volkswagenu sa vo veci údajného porušenia stanov OZ KOVO obrátili na súd, zároveň podľa Smolinského majú podporu vedenia spoločnosti. Odbory Volkswagenu, OZ KOVO aj vedenie automobilky sa majú v pondelok 17. októbra stretnúť a rokovať o vzniknutej situácii.