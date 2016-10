Súkromné dôchodky: Väčšina penzistov môže zatiaľ banovať

Druhý pilier sa zatiaľ vypláca len nadštandardne zarábajúcim ľuďom, a bežnej populácii sa možno vyplatí až o pár rokov. V budúcnosti sa totiž očakáva, že štátny prvý pilier pri starnutí obyvateľstva stratí dych a potom príde do popredia druhý pilier. Stále však nie je záruka, že súkromné poisťovne pri II. pilieri znížia svoje súčasné marže. Súkromné penzie si môžu prví Slováci kupovať po desiatich rokoch sporenia od roku 2015 a zatiaľ tak spravilo len 606 ľudí.

"Popri doživotnom dôchodku poberá 76 sporiteľov aj dôchodok vyplácaný formou programového výberu, respektíve dočasný dôchodok. Týmto sporiteľom sa účasť v druhom pilieri oplatila, keďže ich kombinovaný dôchodok je vyšší, ako by bol dôchodok poberaný výlučne zo Sociálnej poisťovne, keby neboli v II. pilieri,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Naopak, väčšina ľudí na kúpe súkromného dôchodku prerobila. "Výlučne doživotný dôchodok poberá 380 sporiteľov, ktorí na jeho zakúpenie použili celú nasporenú sumu. Ďalších 150 sporiteľov poberá dôchodok v režime malá nasporená suma. Týmto sporiteľom bude ich DSS alebo poistiteľ vyplácať mesačne sumu 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy. Účasť v II. pilieri sa tak neoplatila 530 poberateľom,“ dodal Višváder. Celkovo si výšku súkromného dôchodku dalo prostredníctvom systému Sociálnej poisťovne vypočítať v troch súkromných poisťovniach až 1 543 ľudí. Väčšina z nich sa však pre kúpu súkromného dôchodku nerozhodla a väčšinu peňazí si aj naďalej necháva na účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Penzia nižšia o 13 eur mesačne

V druhom pilieri má 1,5 milióna Slovákov uložených 6,8 miliardy eur. V sporiacej časti pracujúci ľudia ukladajú peniaze na svoj súkromný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Vo výplatnej fáze si ľudia po odchode do penzie za peniaze uložené v druhom pilieri kupujú súkromné dôchodky od poisťovní.

Poisťovňa Union vidí dôvody nízkych súkromných dôchodkov takto: "Vzhľadom na krátku dobu sporenia tých, čo v súčasnosti odchádzajú do dôchodku, a tiež na viaceré negatívne zásahy vlády do systému starobného dôchodkového sporenia majú prví žiadatelia o dôchodok z II. piliera väčšinou relatívne nízke dôchodkové účty,“ uviedla Union v odpovedi pre denník Pravda. Podľa poisťovne za nízke úspory na dôchodkových účtoch sa vysoké súkromné dôchodky kúpiť nedajú. Komerčné poisťovne tiež musia dôchodcom garantovať vyplácanie penzií až do ich smrti. "Výška dôchodku z II. piliera – po tom, čo bola poisťovňou ponúknutá a zagarantovaná – je nemenná a poisťovňa nemá alternatívne zdroje na krytie vzniknutých strát pre nadhodnotené dôchodky,“ dodala Union.

Výsledkom sú vo väčšine prípadov nižšie dôchodky, ako ľuďom ponúka štát. Napríklad človek zarábajúci posledných desať rokov priemernú mzdu, čo je aktuálne suma 867 eur v hrubom, môže mať v druhom pilieri našetrených 9-tisíc eur. Za túto sumu mu poisťovňa Union ponúkne doživotný dôchodok vo výške 33 eur za mesiac. Dôchodca aj naďalej bude dostávať 376 eur z prvého piliera a po spočítaní štátnej aj súkromnej penzie mu vyjde mesačný dôchodok v sume 409 eur za mesiac. Ak by sa ten istý človek v roku 2005 rozhodol spoliehať len na štát a nevstúpil by do II. piliera, jeho mesačná penzia by bola 422 eur. V tomto prípade tak strata na vstupe do druhého piliera predstavuje 13 eur za mesiac.

Súkromné poisťovne: Štát dôchodky zníži

Súkromné poisťovne tiež upozorňujú na to, že štát si v budúcnosti nebude môcť dovoliť vyplácať také štedré dôchodky ako dnes. "Dôchodky priznávané z prvého piliera sa budú v budúcnosti významne znižovať, pretože vzrastie počet dôchodcov, a tí sa navyše budú dožívať vyššieho veku. Zároveň poklesne počet pracujúcich, ktorí budú platiť odvody. Čiže menší balík peňazí sa bude deliť medzi viac ľudí, ktorí ich budú dlhšie poberať,“ uviedol Vladimír Mlynek, generálny riaditeľ poisťovne VÚB Generali. Podľa neho sú preto súčasné informácie o nízkych dôchodkoch z druhého piliera zavádzajúce pre 1,37 milióna Slovákov. Na druhej strane pred desiatimi rokmi bežali v televíziách reklamy o švajčiarskych dôchodkoch z druhého piliera. Realita však ukázala, že ľudia môžu na vstupe do druhého piliera aj prerobiť.

"Zmyslom druhého piliera nie je súťažiť s prvým vo výške dôchodku pre každého sporiteľa bez ohľadu na jeho príjmy, dĺžku pobytu v druhom pilieri či času odchodu do dôchodku. Prvý a druhý pilier sú o rozkladaní rizika príjmov v starobe, ako aj o rozdielnych benefitoch. Napríklad dediteľnosť úspor v druhom pilieri,“ uviedol investičný expert Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz Miro Kotov.

Všetky peniaze môžu zdediť ľudia počas ukladania peňazí v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Po kúpe doživotného dôchodku od súkromnej poisťovne táto výhoda zaniká. Pri súkromnom dôchodku sa totiž peniaze dajú dediť len počas prvých siedmich rokov poberania penzie. Systém funguje tak, že ak dôchodca zomrie napríklad dva roky po nástupe do penzie, tak dediči dostanú vyplatené všetky penzie za zvyšných päť rokov. V prípade smrti po siedmich rokoch poberania dôchodku však dediči nezískajú z druhého piliera žiadne peniaze.

Vyšší výber hotovosti

Od Nového roka má druhý pilier zatraktívniť možnosť vyššieho výberu hotovosti. Všetky peniaze z druhého piliera si bude môcť človek vybrať, ak súčet súkromného a štátneho dôchodku bude vyšší ako priemerná slovenská penzia. Priemerný slovenský starobný dôchodok je aktuálne vo výške 416,28 eura za mesiac. Napríklad zamestnanec dlhodobo pracujúci za 1,3-násobok priemernej mzdy, čo je aktuálne suma 1 148 eur v hrubom, bude mať po desiatich rokoch v druhom pilieri nasporených 9-tisíc až 11-tisíc eur. Po odchode do penzie dostane od štátu dôchodok vo výške 484 eur. To je viac ako štátom požadovaná hranica 416,28 eur, a taký sporiteľ môže ľubovoľne minúť všetky úspory v II. pilieri vo výške 9-tisíc až 11-tisíc eur. Konkrétna výška úspor závisí od toho, ako dôchodková správcovská spoločnosť dokázala zhodnocovať vklady svojho klienta.

Takmer po 11 rokoch fungovania druhého piliera je sporiaca časť nastavená na investovanie v dlhopisových, akciových, zmiešaných a indexových fondoch. Najvyššie zhodnocovanie peňazí takmer od 3 percent do 7 percent za rok dosahujú indexové fondy. Len jeden z piatich indexových fondoch druhého piliera má výrazne slabšie výnosy ako konkurencia, a aktuálne je v strate mínus 4 percenta za rok. V akciových fondoch sa ročné výnosy pohybujú od 3 percent do 6 percent. Len jeden zo šiestich akciových fondov skončil zatiaľ v strate, a to mínus 5,5 percenta za rok. Zisky zmiešaných fondov sú v rozmedzí od 4 percent do 6 percent. V strate mínus 1 percento skončil len jeden z troch zmiešaných fondov.

Indexové, akciové aj zmiešané fondy sú v skupine takzvaných negarantovaných fondov. V nich si sporitelia prípadné straty platia z vlastných peňazí. Na druhej strane historicky najvyššie zisky dosahujú práve indexové a akciové fondy. Dlhopisové fondy sa nachádzajú v skupine garantovaných fondov a v nich prípadné straty platia dôchodkové správcovské spoločnosti z vlastných peňazí. Aktuálne zisky týchto fondov sú v rozmedzí od 1,5 percenta do 4,9 percenta za rok.