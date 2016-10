Snapchat sa rozbehol za Twitterom

Dôvodom je najmä to, že Snapchatu sa darí prudko zvyšovať príjmy z reklamy. Podľa agentúry E-Marketer by tržby Snapchatu v tomto roku mali dosiahnuť 367 miliónov dolárov, no v budúcom už majú vzrásť o 155 percent na takmer celú miliardu.

Snapchat sa minulý mesiac premenoval na Snap, čím chce poukázať na to, že má plány byť viac než aplikáciou pre smartfóny. Chce sa dokonca presadiť na trhu s hardvérom, čoho dôkazom sú slnečné okuliare Spectacles, ktoré majú zabudovanú videokameru.

V súčasnosti má Snapchat okolo 150 miliónov aktívnych užívateľov a každý deň si ľudia na tejto platforme pozrú až desať miliárd videí. Snapchat (pôvodne Picaboo) je aplikácia, cez ktorú si ľudia posielajú najmä fotky a videá. Vyvinuli ju Američania Evan Spiegel, Bobby Murphy a Reggie Brown a na trh sa dostala v júli 2011. Je postavená na princípe, že človek vyfotí nejakú situáciu svojím mobilom a pošle ju priateľom. Snímka sa po čase automaticky zmaže, no adresáti na ňu môžu odpovedať vyfotením inej situácie. Aplikácia je populárna najmä medzi mladými ľuďmi, no ako distribučný kanál ju začínajú využívať aj veľké mediálne mená ako Wall Street Journal alebo Cosmopolitan.

Podľa agentúry Bloomberg si Snap ako poradcov pre prvotné uvedenie akcií na trh (IPO) vybrala finančné domy Morgan Stanley a Goldman Sachs. Vo všeobecnosti sa očakáva veľký záujem o akcie Snapu, pretože firma sa už teraz „topí“ vo financiách od súkromných investorov, ktorí do firmy vložili už 2,6 miliardy dolárov. Zároveň pôjde o prvú veľkú emisiu technologickej firmy od roku 2013, keď na trh vstúpil Twitter. Jeho hodnota po uvedení na trh bola 19 miliárd dolárov.

Práve Twitter je však dôkazom, že s investíciami do firiem poskytujúcich prístup na bezplatné sociálne siete je spojené aj značné riziko. Twitter bol na vrchole v roku 2013, keď jeho trhová hodnota dosahovala 53 miliárd dolárov. V súčasnosti je to už „len“ 14 miliárd dolárov a akcie ďalej klesajú, aj keď ešte nedosiahli svoje historické minimum. No len v pondelok spadli o 11,5 percenta, keď sa objavili informácie, že firmy Salesforce, Google a Walt Disney stratili záujem o akvizíciu spoločnosti. Mikroblogovacia služba Twitter dopláca najmä na zostrenú konkurenciu zo strany Snapchatu a Instagramu a na pomalší ako očakávaný rast tržieb z predaja on-line reklamy.