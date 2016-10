Érsek nie je proti obchvatu Prešova. Preverí cenu, doplní EIA

Predtým ako zmluvu na výstavbu podpíše, chce doplniť posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a nechať si urobiť prepočet ceny výstavby. Jej štart odhaduje na jar budúceho roka. Uviedol to na tlačovej besede po rokovaní o problematike dopravy v Prešove na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kra­ja.

Pozastavenie začiatku výstavby diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh, ohlásenej v auguste predchádzajúcim ministrom dopravy Romanom Brecelym ešte na tento rok, zdôvodnil nový minister Arpád Érsek tým, že chce, aby stavba bola z 80 percent platená z európskych zdrojov, keďže v štátnom rozpočte na ňu peniaze nie sú. Preto je ale podľa neho pred výstavbou potrebné urobiť všetko, čo vyžadujú európske normy.

„Musíme si byť stopercentne istí, že tieto peniaze z Európskej únie dostaneme,“ uviedol minister s tým, že JASPERS poskytujúca nezávislé poradenstvo krajinám prijímajúcim finančnú pomoc z EÚ, dala ministerstvu požiadavku na doplnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). „Ak to vieme dať spolu s ministerstvom životného prostredia do poriadku a máme všetky pozitívne stanoviská, že áno, nie je dôvod nepustiť túto diaľnicu do výstavby,“ uviedol Ersék.

Aby bol minister vnútorne stotožnený s cenou výstavby diaľnice, ktorá je označovaná za najdrahšiu v histórii Slovenska, chce si nechať pripraviť prepočet Ústavom dopravy pri Žilinskej univerzite. Podľa ministra sa totiž o vysokej cene hovorí preto, že ľudia nepoznajú celý projekt, ktorý obsahuje nielen osem kilometrov diaľnice, ale aj 18 mostov a premostení, dve tunelové rúry, najzložitejšiu križovatku na Slovensku a ďalších zhruba osem kilometrov ciest prvej triedy, ktoré sa vybudujú v rámci tohto projektu. „To bude pre mňa satisfakcia, aby mi niekto nemohol povedať, že som ten minister, ktorý pustil do výstavby najdrahšiu výstavbu. Myslím si, že to tak nebude,“ uviedol Ersék s tým, že garantuje, že to výstavbu diaľnice brzdiť nebude.

Súťaž na juhozápadný obchvat Prešova vyhralo združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia, ktoré v súťaži ponúklo najnižšiu cenu 356,34 milióna eur. Takmer osem kilometrov dlhá diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh je jedným z posledných chýbajúcich úsekov severnej diaľničnej spojnice medzi Bratislavou a Košicami. Osobným vozidlám nový obchvat skráti jazdu o takmer 13 minút. Nákladným automobilom sa jazda skráti o skoro 11 minút. Súčasná intenzita dopravy je uvádzaná medzi 15– až 25-tisíc vozidlami denne. Spochybňovanie nutnosti výstavby diaľnice v plnom profile ale nie je podľa ministra namieste. Polovičný profil by síce teoreticky ušetril tretinu nákladov, no výrazne by tiež kvôli zmene projektu a vypísaniu novej súťaže oddialil začiatok výstavby. „Čo sa týka intenzity dopravy je na hrane, ale tým, že to je európsky koridor a bude spájať tri štáty Poľsko, Maďarsko a Slovensko, je to v poriadku a nemáme s tým problém,“ povedal Érsek.

V Prešove od novembra minulého roka trvá v súvislosti s dopravou mimoriadna situácia vyhlásená mestom Prešov. Primátorka Andrea Turčanová uviedla, že pracovnú cestu ministra vníma aj ako odpoveď na tlak, že Prešovčania sú pripravení zatarasiť cesty, ak sa výstavba diaľničného obchvatu nebude riešiť. Na otázku ako je spokojná s výsledkami rokovania reagovala: „Upokojil ma prísľub, že by mala stačiť „malá“ EIA a nepotvrdilo sa to, že by bolo nutné ísť do „veľkej“ a na jar by sa malo začať stavať. Ale uverím tomu, až keď uvidím nákladné autá na stavbe,“ povedala primátorka. Polročný posun začiatku výstavby na jar budúceho roka nevidí aj kvôli blížiacej sa zime ako vážny problém. „Prešovčania potrebujú vidieť, že sa tie cesty stavajú a myslím, že potom to trpezlivo prečkáme. Vidina, že v roku 2020 budeme mať funkčné cesty, je dobrá,“ dodala.

Na rokovaní rozoberali predstavitelia ministerstva s vedením mesta, kraja i prešovskými poslancami NR SR aj problematiku severného obchvatu mesta Prešov a rýchlostnej cesty R4 od Prešova smerom na poľskú hranicu. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček, aktuálne je pripravenosť projektu taká, že by sa budúci polrok mohlo začať súťažiť. Zatiaľ ale na stavbu nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky. „Treba hľadať možnosti financovania,“ uviedol Stromček s tým, že to platí aj pre ďalšie cesty ako je R2 od Zvolena po Košice, prepojenia Banskej Bystrice s Ružomberkom, či Žiliny smerom na poľskú hranicu. Predseda Prešovského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Peter Chudík vidí možnú cestu financovania cez dlhovú brzdu. „Na to potrebujeme mať v parlamente 90 hlasov. Aj dnes sme o tejto situácii rokovali a padol tu dobrý názor, že ak to bude garantované, že to pôjde na cesty, tak tých 90 hlasov sa nájde,“ uviedol Chudík, podľa ktorého samotné dokončenie juhozápadného obchvatu D1 problém dopravy v Prešove nevyrieši a musí dôjsť aj k výstavbe rýchlostnej cesty R4.