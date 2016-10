Kažimír si stojí za odvodom pre silné firmy, opozícia ho kritizuje

Kým na jednej strane vláda znižuje daň z príjmov právnických osôb, na druhej zvyšuje a ruší časové obmedzenie pri osobitnom odvode.

„Výsledok je ten, že tu sa zníži, tu sa pridá. To asi nejaký škriatok generuje na ministerstve financií. Je to daň, z ktorej dostanete 150 mil. eur do kasy, nech už sa na to pozeráme sprava alebo zľava,“ dodal Mihál s tým, že transparentnejšie by bolo, keby už rezort financií napísal do zákona o dani z príjmov, že všetky firmy so ziskom viac ako 3 mil. eur pôsobiace v určitých odvetviach budú platiť vyššie dane.

Kritika z opozície smerovala aj na formu osobitného odvodu, z ktorej môžu vzísť žaloby voči Slovensku. V konečnom dôsledku sa tak už stalo pri spoločnosti eustream. Vláda navyše podľa poslanca SaS Karola Galeka navrhovanou zmenou systému výpočtu osobitného odvodu len na príjmy z regulovanej činnosti priznala, že doteraz firmy platili odvod aj z neregulovanej časti podnikania. „Vy týmto priznávate, že eustream nemal v roku 2013 zaplatiť a z tohto pohľadu je tento spor prehratý,“ tvrdí.

Minister financií Peter Kažimír je však presvedčený, že osobitný odvod je legitímny nástroj zameraný na firmy, ktoré pôsobia v prostredí, kde ľahko dosahujú zisky. „Môžete mať neuveriteľné obavy o budúcnosť tejto krajiny, ale tento odvod prešiel testom Európskej komisie. Ťaháme sa za prsty s veľkými spoločnosťami, ktoré majú na právnikov. Z nás ale chlpy nepôjdu a budeme sa brániť zubami-nechtami, čo aj robíme,“ odpovedal Galekovi minister Kažimír.

Zároveň priznal, že odvod je výsledkom snahy vlády získať dodatočné príjmy od firiem pôsobiacich iba v niektorých oblastiach. To ale zároveň vytvára priestor na zníženie daňového zaťaženia aj pre ostatných. „Ak sa pýtate, komu berieme a komu dávame, tak znižujeme daň z príjmov pre všetky firmy. Berieme obmedzenému počtu firiem, ktoré pôsobia v prostredí, kde sa dosahujú jednoduché zisky. Z tohto pohľadu sa naozaj snažíme o selektívny typ dodatočného odvodu,“ povedal minister. Pravdou totiž podľa neho je, že firmy, ktoré osobitný odvod platia, dosahujú kontinuálne veľmi vysoké zisky. „A aj vzhľadom na nastavenie privatizácie v uplynulom období vynášajú plné vrecia peňazí do svojich materských prístavov,“ tvrdí.

Vláda v návrhu novely zákona o osobitnom odvode regulovaných spoločností navrhuje zvýšiť jeho sadzbu na dvojnásobok, postupne by mala klesať na súčasnú úroveň. Sadzba by sa mala po aktuálnom zdvojnásobení znižovať v dvoch krokoch od roku 2019 a od roku 2021. Zároveň sa navrhuje osobitný odvod ponechať v platnosti bez ďalšieho časového obmedzenia. Podľa momentálne platného znenia mali pritom regulované firmy poslednýkrát osobitný odvod uhrádzať za rok 2016.

Upravuje sa aj spôsob výpočtu osobitného odvodu. Po novom by ho mali firmy platiť výhradne z príjmov, resp. výnosov, z regulovanej činnosti. Ruší sa preto podmienka, že povinnosť odvodu sa vzťahuje na firmy, ktorých aspoň 50 % z celkových výnosov tvoria výnosy z regulovaných činností. Zároveň bude po novom platiť, že povinnosť platiť špeciálny odvod budú mať regulované firmy, ktorých hospodársky výsledok, resp. predpokladaný hospodársky výsledok, bude minimálne 3 mil. eur. Osobitný odvod regulovaných firiem platí v súčasnosti na Slovensku asi 60 subjektov.