RegioJet rozšíri ponuku spojov na východnom Slovenskom

Prvýkrát ale firma podnikateľa Radima Jančura nevyužije vlastné autobusy, namiesto toho sa dohovorila na spolupráci s tromi slovenskými dopravcami. Hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj povedal, že tento model sa ukázal najvýhodnejší. Cestujúci pôjdu s dvoma dopravcami na jeden lístok.

Z Popradu prípojné autobusy obslúžia Kežmarok, Spišskú Belú, Podolínec a Starú Ľubovňu. Z Kysaku bude prípoj do Prešova, Giraltoviec, Stropkova, Svidníka, Raslavíc a Bardejova, a z Košíc do rovnakých miest okrem Prešova, a tiež do Vranova nad Toplou, Sečoviec, Humenného a Sniny. „Od novembra by mal byť tiež prípoj z Košíc do Michaloviec a Sobranciec,“ doplnil Ondrůj.

Vďaka spomínaným autobusovým linkám by RegioJet mohol získať viac cestujúcich do svojich vlakov. Medzinárodná vlakové spoje z Českej republiky do Košíc okrem RegioJetu prevádzkujú tiež České dráhy a súkromný dopravca Leo Express. Na hlavnej slovenskej trati z Bratislavy do Košíc zabezpečuje vlakovú dopravu aj štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá v decembri na tejto trase obnoví prevádzku vlakov vyššej kategórie InterCity. V existujúcich rýchlikoch ZSSK môžu deti, študenti a seniori cestovať zadarmo.

Pôvodne chcel RegioJet sprevádzkovať k svojim vlakom vlastné autobusové linky. Proti bola samospráva, RegioJet sa tak nakoniec dohodol na spolupráci s jej dopravcami. „Časom sa ukázalo, že tento model bude najlepší, pretože dopravcovia majú zázemie a je možné ponúknuť viac spojov. Bolo potrebné len upraviť cestovný poriadok, aby bol zaistený komfortný prestup,“ povedal hovorca Ondrůj. V Kysaku autobus odchádza zo zastávky pred stanicou, v Poprade a Košiciach z autobusových staníc, ktoré sú vedľa stanice vlakovej.

V autobuse sa cestujúci preukáže rovnako ako vo vozidlách RegioJetu, vodiči budú mať vytlačený zoznam cestujúcich. Nadväzujúce spojenie ponúkne rýchlejšie spojenie smerom na západ a bude aj lacnejšie. Cestovné lístky bude možné kúpiť nielen na internete či v predpredajných miestach RegioJetu, ale postupne aj v predpredajných miestach partnerských dopravcov na vybraných autobusových staniciach, kam budú linky zachádzať. „Budeme tiež garantovať nadväznosť spojov, prípadne zabezpečíme náhradný prípoj či asistenciu v prípade výrazne oneskoreného spoja,“ uviedol Ondrůj.

RegioJet na Slovensku doteraz jazdil so svojimi autobusmi prevažne v západnej a čiastočne aj v centrálnej časti krajiny. Zavedeným dopravcom začal konkurovať nižšími cenami cestovného. Na východné Slovensko jazdia medzinárodné linky z Českej republiky. Do Košíc jazdia tri páry vlakov RegioJetu z Bratislavy, z Prahy jeden nočný a jeden denný.