Firmy ostro protestujú proti zvýšeniu odvodov pre dobre zarábajúcich

Maximálna hranica príjmu na platenie sociálnych odvodov totiž budúci rok stúpne zo súčasných 4 290 eur na 6 181 eur a limit na platenie zdravotných odvodov sa má úplne zrušiť. Ako na tlačovej besede uviedol prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga, zamestnávateľom vláda nepovedala, čo dostanú za to, že budú platiť vyššie odvody za lepšie zarábajúcich zamestnancov. "Máme zamestnancov, ktorých sa to dotkne do úrovne až o 100 eur väčší odvod na sociálne poisteniemesačne, a u zamestnávateľa to bude trojnásobok,“ povedal šéf RÚZ.

Podľa Kiraľvargu je legitímna otázka, ako budú peniaze z vyšších odvodov využité. "Ak máme prebytok vo fondoch, tak sa pýtam, prečo potrebujeme zvyšovať odvodové zaťaženie, a ako bude táto suma použitá,“ zdôraznil. Ako ho doplnil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, návrhy na zvýšenie odvodového zaťaženia prichádzajú v čase rekordných daňových a odvodových príjmov štátu.

"Vlani sa vybralo o 1,3 miliardy eur viac, ako sa plánovalo, z toho len Sociálna poisťovňa vybrala o 202 miliónov eur a zdravotné poisťovne vybrali viac o 180 miliónov eur ,“ tvrdí Gregor. Položil preto otázku, či sú naozaj potrebné ďalšie finančné zdroje do zdravotníctva.

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský upozornil na to, že vláda zaťaží vyššími odvodmi častokrát kľúčových odborníkov vo firmách, ktorí majú na európskom pracovnom trhu svoju hodnotu.

"Robíme to v čase, keď by sme radi takto platených odborníkov stiahli zo sveta na Slovensko a v čase, keď chceme podporovať znalostnú ekonomiku, pre ktorú takto platení ľudia sú veľmi potrební,,“ povedal. Kritizoval aj spôsob, akým vláda pristúpila k schvaľovaniu vyšších odvodov pre lepšie zarábajúcich zamestnancov. Vláda sa podľa neho v programovom vyhlásení zaviazala k tomu, že poslanecké pozmeňujúce návrhy pred schválením v parlamente prerokuje so sociálnymi partnermi. "Toto sa nedeje a toto je nám veľmi ľúto,“ dodal Malatinský.

Ku kritike vlády za zvýšenie odvodového stropu na platenie sociálnych odvodov a avizované zrušenie stropu na platenie zdravotných odvodov sa okrem RÚZ, Klubu 500 a AZZZ aj svojou účasťou na tlačovej besede pridali aj predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Americkej obchodnej komory a Slovensko-nemeckej obchodnej komory.

Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur tak stúpne na 6 181 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok schválil parlament. Zvýšenie stropu na platenie sociálnych odvodov majú lepšie zarábajúcim kompenzovať vyššie nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne, ako aj vyššia náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (PN) zamestnanca, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ počas prvých desiatich dní PN.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker minulý týždeň v piatok ohlásil, že navrhne zrušiť súčasný maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie na úrovni 5-násobku priemernej mzdy na Slovensku. V tomto roku ide o hranicu 4 290 eur, budúci rok by tento stop v prípade jeho nezrušenia stúpol na 4 415 eur. Podľa ministerstva zdravotníctva by sa zrušenie stropu na platenie zdravotných odvodov malo týkať približne 15 tisíc osôb.