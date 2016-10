Irán chce vyvážať plyn vo veľkom, aj do Európy

Námestník iránskeho ministra ropného priemyslu v sobotu uviedol, že produkcia zemného plynu v krajine by mala počas nasledujúcich štyroch rokov stúpnuť na miliardu kubických metrov denne zo súčasných 600 miliónov.

Irán bude potom podľa námestníka schopný dodávať do Európy 30 miliárd kubických metrov zemného plynu ročne. Dlhodobým cieľom Teheránu je zvýšiť podiel krajiny na svetovom trhu s plynom z jedného na desať percent, napísala agentúra DPA.

Irán sa snaží zvyšovať ťažbu ropy a zemného plynu po tom, keď sa v januári zbavil hospodárskych sankcií, ktoré na neho kvôli jeho kontroverznému jadrovému programu pred rokmi uvalili Spojené štáty a Európska únia.

Najväčším dodávateľom plynu do Európy je teraz so zhruba 40-percentným podielom na trhu Rusko. Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom vlani zvýšila dodávky zemného plynu do Európskej únie a Turecka o osem percent na 159,4 miliardy kubických metrov. Európska únia sa pritom usiluje znížiť závislosť na ruskom plyne.