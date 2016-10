Pripravte sa na zápchy. Stavba obchvatu Bratislavy potrápi vodičov

Celý proces odštartoval cez víkend demoláciou prvého z vyše 12 odpísaných diaľničných mostov medzi Trnavou a Bratislavou, keď sa časť diaľnice počas víkendu zatvorila. Podľa zistení denníka Pravda však ministerstvo dopravy pripravuje ešte väčšie dopravné obmedzenia.

Na pláne je totiž úplné zrušenie časti existujúcej D1 pri Ivanke pri Dunaji a zdvihnutie celého úseku do vzduchu. Diaľnica tak nepôjde po zemi, ale stane sa z nej nadjazd. Do roku 2019 tam popod D1 pôjde nový diaľničný obchvat Bratislavy po diaľnici D4.

„V súvislosti s pripravovaným obchvatom D4/R7 my musíme zabezpečiť prepojenie diaľnice D4 s diaľnicou D1. Budeme musieť prekonať výškové rozdiely. Diaľnicu D1 budeme musieť zdvihnúť vyššie. To nebude malý zásah a my na to ešte nie sme pripravení. Keďže Španieli majú odovzdať diaľnicu D4 na jeseň roku 2020, my už teraz máme málo času na to, aby sme ten úsek s križovatkou pripravili dostatočne,“ povedal pre Pravdu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). "Ľudia budú musieť mať obrovské pochopenie počas výstavby. Ak chceme mať polovičný obchvat Bratislavy, tak toto musíme preto dočasne strpieť. Musí to byť hotové do začiatku roka 2019,“ dodal.

Doprava môže skolabovať

Keď nedávno rozširovali a búrali mosty na kľúčovej diaľnici D1 v susednom Česku, krajiny zažívala dopravný kolaps. Niečo podobné čaká aj D1 pri Bratislave. "V súčasnosti spolu s koncesionárom pripravujeme technické riešenie a koordináciu oboch stavieb so znížením obmedzení v doprave,“ opisuje Érsek.

Búranie mostov na D1 sa začalo už v sobotu v rámci výstavby križovatky Blatné. Diaľničiari zbúrali most, po ktorom vedie cesta prvej triedy I/61 a postavia ho nanovo. Medzi Sencom a Trnavou bola diaľnica D1 od soboty 15. hodiny až do nedele uzatvorená úplne. Výstavba novej križovatky potrvá niekoľko mesiacov. Má stáť 23 miliónov eur a realizujú ju firmy Eurovia a Doprastav.

Diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou, kde chýbajú odstavné pruhy, stále nepozná termín svojho dokončenia na plnohodnotnú šesťprúdovku. Napriek tomu, že vďaka zvýšenému výberu daní a odvodov má ministerstvo financií v štátnom rozpočte navyše 400 miliónov eur, výstavba odstavných pruhov sa nezrýchli. V rámci rozširovania diaľnic má dôjsť k búraniu niekoľkých mostov vedúcich ponad diaľnicu. Aktuálne prebieha v danom úseku diaľnice D1 výstavba križovatiek Blatné a Triblavina.

Triblavina je problémom

V súčasnosti je najväčším problémom práve križovatka Triblavina, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti budúcej križovatky diaľnic D1 a D4, teda hlavnej dopravnej tepny smerom do Bratislavy a jej nultým obchvatom. V čase rozšírenia štvorprúdovej diaľnice na dočasnú šesťprúdovú v roku 2009 počítal návrh dokončenia šesťprúdovky s kolektorovými pásmi pozdĺž diaľnice v celom úseku medzi Bratislavou a Trnavou.

Tie následne z projektu vypadli a zostali len v okolí križovatky Triblavina. Bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer) kolektorové pásy chcel zrušiť a namiesto nich navrhol, aby diaľnica mala namiesto šiestich pruhov až osem. Jeho nástupca, dnes už tiež bývalý minister dopravy Roman Brecely (Sieť), sa však vrátil k pôvodnej koncepcii 3+2. Každý návrh má však svojich odporcov.

Napriek tomu, že stavebná firma Porr by diaľničnú križovatku mala Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) odovzdať už na budúci rok, ministerstvo stále nevie, ako bude križovatka vyzerať. O kolektorových pásoch stále nie je rozhodnuté.

"Tento týždeň zasadala komisia, ktorá prehodnocuje finálnu podobu križovatky. V hre je aj variant so 4 pruhmi z oboch strán spolu s odstavným pruhom. Plnohodnotný odstavný pruh je nutný,“ povedal minister Érsek. Bývalý minister Počiatek pritom argumentoval zrušením kolektorových pásov tým, že v tejto forme križovatka Triblavina bude najvhodnejšia vzhľadom na neďaleko pripravovanú križovatku diaľnic D4/D1.

Ministerstvo zároveň priznáva, že termín dokončenia stavby sa bude posúvať. "Termín ukončenia je zmluvne ukotvený, ale bude sa posúvať v závislosti od finálneho technického riešenia tejto križovatky. Preto dnes nie je možné presne povedať, kedy bude táto stavba ukončená,“ informuje oddelenie pre komunikáciu ministerstva dopravy.

Diaľničiari zbúrajú aj ďalšie mosty

Diaľničiari pristúpia k rozširovaniu diaľnice až po ukončení výstavby daných dvoch križovatiek. "V rámci rozšírenia diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou sa momentálne realizuje výstavba križovatky Blatné a križovatky Triblavina. Následne, v závislosti od stupňa prípravy, technického riešenia a zabezpečeného finančného krytia, sa pristúpi k realizácii úsekov D1 Bratislava – Triblavina, D1 Triblavina – Senec a D1 Blatné – Trnava,“ vysvetľuje hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Jasno v termíne výstavby nemá ani minister.

Rozširovanie samotnej diaľnice sa však nezaobíde bez výrazných dopravných obmedzení, pretože stavebník bude musieť odstrániť a nanovo postaviť niekoľko mostov. NDS chcela pristúpiť k rozširovaniu diaľnice naposledy v roku 2014, keď prostriedky na realizáciu projektu chcela získať z úveru.

Diaľničiari však v súčasnosti rozsah potrebných búracích prác na mostoch nepoznajú. "V zmysle stanoveného, finálneho technického riešenia bude závisieť aj to, koľko mostných objektov nad diaľnicou alebo na diaľnici D1 bude potrebné rekonštruovať. V rámci výstavby diaľničnej križovatky Blatné dôjde k demolácii len v prípade mosta na ceste I/61 nad diaľnicou,“ hovorí Žgravčáková.

Podľa informácií denníka Pravda dôjde medzi Bratislavou a Sencom k prácam na 8 mostoch na samotnej diaľnici a 5 nad ňou. Všetky mosty okrem jedného bude potrebné zbúrať a postaviť nanovo. Od križovatky Blatné smerom na Trnavu štát bude musieť zrekonštruovať 8 mostov na diaľnici a 6 nad ňou. Niekoľko z nich bude musieť byť postavených nanovo.

Diaľničiari na svojej internetovej stránke uvádzajú ako začiatok rozširovania úsekov D1 Bratislava – Senec a D1 Blatné – Trnava rok 2016. Dnes je však jasné, že sa tak nestane. V súčasnosti sú oba úseky ešte len v procese stavebného konania. Výstavbu dvoch križovatiek ministerstvo financuje zo štátneho rozpočtu a je pravdepodobné, že štát bude musieť z vlastných zdrojov nájsť financie aj na rozšírenie zvyšných dvoch úsekov s celkovou dĺžkou 35,9 kilometra.