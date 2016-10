Štátne IC vlaky chcú lákať rýchlosťou, obslúžia len šesť staníc

IC vlaky nebudú zastavovať v staniciach Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky a Trenčín, keďže z hľadiska nástupov a výstupov boli najslabšie.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) chce dosiahnuť výrazné skrátenie cesty IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami znížením počtu zastávok z jedenásť na šesť, vrátane východiskovej a cieľovej. Okrem Bratislavy a Košíc budú obnovené štátne „icečká“ od 11. decembra zastavovať už len v staniciach Trnava, Žilina, Poprad-Tatry a Kysak. Umožní to skrátenie cesty približne na štyri hodiny 45 minút, čo bude výrazne rýchlejšie oproti súpravám, ktoré jazdili do zastavenia prevádzky v januári.

„Jednou zo základných možností, ako do vlaku prilákať cestujúcich, je čo najkratší čas jazdy. To zvyšuje šancu s novými IC vlakmi uspieť. ZSSK preto okrem iného stavila na rýchlosť,“ informoval odbor komunikácie štátneho osobného vlakového dopravcu agentúru SITA. „Keďže zvyšovanie rýchlosti je možné hlavne skrátením pobytov a redukciou zastavení, IC vlaky nebudú zastavovať v tých staniciach, ktoré boli z hľadiska nástupov a výstupov najslabšie – Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky a Trenčín,“ uviedli zo železničnej spoločnosti.

Vyradenie zastávok IC vlakov v Trenčíne a Liptovskom Mikuláši v uplynulých dňoch kritizovali primátori oboch miest. Trenčiansky primátor Richard Rybníček sa preto rozhodol iniciovať petíciu za obnovenie zastávky IC vlakov v meste, keďže toto preňho nepochopiteľné rozhodnutie so samosprávou nikto nekonzultoval. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč požiadal ministra dopravy Árpáda Érseka listom o prehodnotenie zámeru vylúčiť ich mesto ako zastávku IC vlakov.

IC vlaky budú opäť komerčným, teda nedotovaným produktom ZSSK. Prioritou bude rýchlosť a spoľahlivosť za rozumnú cenu. Cieľom nového obchodného konceptu je podľa prepravcu zabezpečiť efektívny ekonomický model prevádzky IC vlakov so zohľadnením maximálnej vyťaženosti na danej trase. Doteraz vždy stratové IC vlaky by podľa spoločnosti mali do troch, štyroch rokov dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Sídla krajov preto pri zastavovaní týchto vlakov nebrali železničiari do úvahy.

„IC vlaky sú určené prioritne pre cestujúcich so záujmom o rýchle a pohodlné cestovanie na dlhšie vzdialenosti medzi západom (Bratislava) a východom Slovenska (Košice a Kysak s prestupom do Prešova). Aj stavba rýchlostného koridoru, aktuálne v Trenčíne, pôsobí práve v prospech rozhodnutia našej spoločnosti. Bude tam možné dosiahnuť časovú úsporu prejazdom vyššou rýchlosťou,“ priblížila ZSSK.

Zastavenie IC vlakov v Trnave, napriek jej blízkosti hlavnému mestu, má podľa prepravcu svoje opodstatnenie. Železničná stanica Trnava má kvôli smerovým pomerom obmedzenú rýchlosť prechodiacich vlakov v priamom smere zo 160 na 100 kilometrov za hodinu, v prípade prechodu do iného ako priameho smeru dokonca až na 40 km za hodinu. „Okrem toho je Trnava železničným uzlom, kde sa z viacerých smerov zbiehajú železničné trate – zo Záhoria (Senica, Jablonica), od Galanty a Serede – a zároveň pokryje frekvenciu od Leopoldova, v konečnom dôsledku z Nitry a Prievidze,“ vysvetlila ZSSK.

Prepravca už požiadal Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o zaradenie dvoch párov, čiže štyroch spojov, IC vlakov denne v novom cestovnom poriadku od 11. decembra. Dva vlaky pôjdu z Bratislavy do Košíc a dva opačne. Presné časy ich odchodov a príchodov ešte nie sú známe. „ZSSK v spolupráci so ŽSR rieši cestovný poriadok a záväzné časy jázd IC vlakov. Presné časy zatiaľ nie sú ešte dohodnuté. Ranný pár bude mať odchod medzi 7:00 až 10:00, poobedný medzi 15:00 až 16:00,“ dodala ZSSK.

„Návrh grafikonu verejnej dopravy 2016/2017 bol zverejnený k 1. septembru, pričom k tomuto dátumu si ZSSK takéto vlaky ešte neobjednala. Požiadavka na IC vlaky bola podaná 3. októbra,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Potvrdila, že plánované sú dva denné páry IC vlakov na trase Bratislava – Košice, so zastávkami v Trnave, Žiline, Poprade – Tatrách a Kysaku. „ŽSR aktuálne posudzujú prevádzkové možnosti v zmysle žiadosti, ako aj presné časy,“ doplnila Pavliková.

V každej súprave IC bude 247 miest na sedenie, vlaky budú tradične povinne miestenkové pre platiacich cestujúcich. Vlak bude mať päť vozňov – vozeň 1. triedy, reštauračný, na prepravu batožín, detí a imobilných cestujúcich a dva vozne 2. triedy. V druhej triede bude možné využiť aj vozeň na cestovanie s deťmi. ZSSK plánuje nasadiť najlepšie typy vozňov, ktoré má k dispozícii.