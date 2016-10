Dávky pre rodiny sa idú zvyšovať

Ilustračné foto Autor: SHUTTERSTOCK, Infografika: Pravda/M.Braunsteiner

Ak žena napríklad zarába 679 eur v čistom, na materskej dostane pri 31-dňovom mesiaci po novom 673 eur. Tento rok by pri 70-percentnom základe dostala len 628 eur. Štát takto mladým rodinám zagarantuje takmer nezmenenú životnú úroveň počas prvých 34 týždňov. Potom materskú dávku vystrieda rodičovský príspevok a príjem mladej matky sa prepadne. Od 1. mája 2017 sa zvýši aj rodičovský príspevok, a to zo súčasnej výšky 203,20 eura na 213,20 eura/mes.

„Zvyšovanie materskej aj rodičovskej dávky je určite krok správnym smerom. Dlhodobý problém je v tom, že rodičovský príspevok bude aj po zvýšení stále pod hranicou chudoby. Vláda by preto v budúcnosti mala pridať viac pri zvyšovaní rodičovských dávok,“ povedala sociologička Slovenskej akadémie vied Zuzana Kusá. Na Slovensku žije pod hranicou chudoby človek, ktorého čistý mesačný príjem je do 346,5 eura za mesiac. Mesačný príjem trojčlennej rodiny by tak nemal byť nižší ako 1 039,5 eura. Podľa posledných prepočtov na Slovensku pod hranicou chudoby žilo v roku 2015 okolo 640-tisíc ľudí.

„Život pod hranicou chudoby znamená, že rodiny majú problém s platením účtov za energie alebo s nákupom zdravej stravy. Chudobou sú veľmi často ohrozené mladé matky a rodiny, kde je jeden z partnerov na materskej a druhý prišiel o zamestnanie. Navyše chudoba môže v raných etapách vývoja zasiahnuť rozvoj vyššej nervovej sústavy detí,“ priblížila Kusá. Súčasná vláda sa zatiaľ zamerala na naplnenie sľubu o zachovaní príjmu mladej matky počas poberania materskej dávky.

„Pretože ekonomika a rozpočet to dovoľujú, materskú ideme zvýšiť o 5 percent na 75 percent základu, čo vlastne bude predstavovať takmer 100 percent čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky,“ uviedol minister práce Ján Richter. Pri rodičovskom príspevku v návrhu zmeny zákona o sociálnom poistení nie je napísané, odkedy začne zvýšenie rodičovského príspevku platiť. Ministerstvo práce počíta, že parlament vyššie rodičovské dávky schváli v prvej polovici roka 2017.

Aké sú dávky v okolitých štátoch? Kým v krajine pod Tatrami sa rodičovský príspevok vypláca 34 týždňov a je vo výške 70 percent denného vymeriavacieho základu, susedná Česká republika ho má v rovnakej výške, ale peniaze vypláca len 28 týždňov. Rakúsko vypláca 100 percent čistého príjmu len 16 týždňov, ale z oveľa vyšších platov ako na Slovensku.

Pri rodičovskom príspevku hrá Slovensko druhú ligu aj po jeho zvýšení z 203,20 eura na 213,20 eura za mesiac. „To, čo je v Rakúsku super, že ja ako otec som bez problémov mohol ísť na rok na rodičovskú dovolenku a štát mi každý mesiac vypláca 33 eur na deň. Z takmer tisíc eur na mesiac sa dá rodina na Slovensku uživiť aj po stratení hlavného príjmu a navyše môžem byť s dcérkou počas jej prvého roku života,“ povedal János Agoston z Nových Zámkov. Ten dlhé roky chodí oficiálne na týždňovky do Rakúska a ako čašník pracuje v jednom z viedenských hotelov.

Ak sa v Rakúsku pracujúci rodič rozhodne pre 15-mesačné poberanie rodičovského príspevku, denná suma klesne na 26,6 eura. Pri 20-mesačnom poberaní sa zníži na 20,8 eura a 30-mesačnom poberaní na 14,53 eura. Lepšie zarábajúci zamestnanci majú nárok na rodičovský príspevok vo výške 80 percent ich priemerného príjmu a strop je stanovený na sume 2-tisíc eur. V Českej republike môže byť mladej matke vyplatené prostredníctvom rodičovského príspevku maximálne 220-tisíc korún (8 142 eur). Samotná matka sa pritom rozhodne, za aké dlhé obdobie vyčerpá spomínanú sumu a štátom stanovený strop sú 4 roky.