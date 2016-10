Hovorme o jedle, ale nielen o ňom

Do štvrtého ročníka kampane Hovorme o jedle sa prihlásilo dovedna 423 základných škôl, na ktorých detí budú nielen hovoriť o jedle, ale aj o tom, prečo je dôležitý aj dostatok pravidelného pohybu. Ilustračné foto.

Oveľa aktívnejší sú aj sami výrobcovia a obchodníci. Konečne vedú cielený dialóg so zákazníkmi. Nielen s dospelými, ale aj deťmi, a to je chvályhodné.

Septembrový prieskum spoločnosti GfK odhalil jednu skutočnosť – najväčšími patriotmi pri nákupoch sú starší obyvatelia Slovenska. Zato mládež nemá vyhranený vzťah k pôvodu produkcie, stotožňuje sa skôr s niečím, čo letí a sú to často svetové značky, lebo práve tie sú v jej očiach in.

Posilniť predaj slovenských výrobkov – potravinárskych aj nepotravinárskych – znamená teda viac pracovať s deťmi a dospievajúcimi mladými ľuďmi, aby si uvedomovali, že kúpou slovenských výrobkov posilňujú domácu výrobu a zamestnanosť v krajine. Aj to je jeden z výstupov prieskumu, ktorý nechalo urobiť občianske združenie Kvalita z našich regiónov. V situácii, keď klesá domáca výroba potravín a ich zastúpenie na pultoch obchodných sietí, je dôležité konať. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách upriamila pred štyrmi rokmi pozornosť na základné školy a rozprúdila s deťmi diskusiu na tému Hovorme o jedle.

Poľnohospodári a potravinári našli neočakávane schopných spojencov – stali sa nimi učitelia a ich žiaci. Do štvrtého ročníka sa prihlásilo dovedna 423 základných škôl, na ktorých deti budú nielen hovoriť o jedle, teda o tom, odkiaľ pochádza, prečo je dôležité čítať informácie na obaloch potravín, aký význam má kúpa slovenských produktov, či čo je to Značka kvality SK, ale aj o tom, prečo je dôležitý okrem dobrého jedla aj dostatok pravidelného pohybu.

Organizátori sa nesústredili len na samo hovorenie, ale aj na „chutné“ maľovanie či na literárnu súťaž. Jedlo ako téma rozvíja v ich podaní u detí všestranné vyjadrovacie schopnosti, podporuje kreativitu, a najmä záujem vedieť o potravinách viac. Samospráva urobila krok bližšie k deťom aj tým, že tento týždeň sa otvoria farmy a potravinárske závody deťom. Podpredseda SPPK Dušan Janíček správne podotkol, že pre mladých je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Možno práve živý kontakt s mliekarňou, pekárňou či so zvieratami na farme prebudí záujem aj o štúdium poľnohospodárskych a potravinárskych profesií.

Šikovní učitelia dokážu rozhýbať deti a tie zasa svojich rodičov. Minulé ročníky ukázali, že najmä mladí učitelia sú dušou podujatia Hovorme o jedle. Lenže jedlo sa chystá najmä doma, a tak školský týždeň má vrcholiť víkendovou rodinnou prípravou jedla, keď by sa v rodinách školákov malo variť so Značkou kvality Sk. Tou sa hrdia už stovky slovenských výrobkov a naozaj reprezentujú to najlepšie z domácej potravinárskej ponuky.

Slovensko po celý tento týždeň bude znieť intenzívnejšie v mediálnom priestore, pretože sa nesie v znamení tretieho ročníka Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska. Už spomínaný prieskum GfK ukázal, že do akcie Pýtajme si slovenské sa vlani zapojilo viac ako milión občanov. Teraz prišli organizátori s heslom S dôverou si pýtajme slovenské. Podľa Bohumily Tauchmannovej mieria o stupienok vyššie – slovenské výrobky sa naozaj presadzujú kvalitou a čoraz viac ľudí je ochotných priplatiť si za poctivý slovenský produkt.

Prieskum pripomenul všetkým, čo horlia za zvýšenie predaja slovenských výrobkov, aby sa zjednotili na symboloch, ktoré budú pripomínať, že ide o slovenský produkt. A pokiaľ ide o budúcnosť krajiny, je naozaj mimoriadne dôležité pracovať s deťmi a mládežou.

„Mladí sú všeobecne náchylnejší vnímať rôzne marketingové aktivity. Na televíznych obrazovkách vidno najmä komunikáciu zahraničných značiek, čo sa potom prirodzene premieta do spotrebiteľského správania mladých ľudí. Ak sa má dosiahnuť zmena, potom je podľa Rastislava Kočana, obchodného riaditeľa GfK, dôležité, "aby si mladí uvedomili, že kúpou slovenských výrobkov podporujú zamestnanosť a rozvoj Slovenska ako krajiny, kde žijú, študujú a raz budú pracovať, teda, že výber slovenských značiek má zmysel a efekt aj na nich samých“.